47enne arrestato a Castelvetro per truffa ai danni di una struttura alberghiera

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Castelvetro hanno arrestato un uomo italiano di 47 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di truffa consumata ai danni di una rinomata struttura alberghiera del territorio castelvetrese. L’intervento dei militari è scaturito dalla segnalazione della responsabile dell’hotel, insospettita dal comportamento di un cliente che, dal 26 maggio scorso, soggiornava in una delle suite più lussuose dell’albergo.

L’uomo, oltre a prolungare più volte il soggiorno, aveva preteso sistemazioni di alto livello, consumando quotidianamente i prodotti del frigobar, senza mai corrispondere alcun pagamento, nonostante i ripetuti solleciti da parte della direzione.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno accertato l’inesistenza delle generalità fornite al momento del check-in e rintracciato ed identificato la reale persona, risultata già censurata per numerosi precedenti specifici perpetrati su tutto il territorio nazionale settentrionale. Gli accertamenti hanno infatti rivelato oltre sessanta deferimenti, solo negli ultimi diciotto mesi, per truffe ed insolvenze fraudolente commesse in altrettante strutture ricettive del Nord Italia. Nel caso specifico, il danno arrecato all’albergo ammonta complessivamente a circa 1.850 euro, di cui 110 relativi al solo consumo delle bevande riposte all’interno del frigobar.

Così, prima che potesse dileguarsi alla ricerca di un’altra eccellente sistemazione, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, in attesa dell’udienza di convalida tenutasi nella mattinata odierna, al termine della quale il Giudice ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.

L’episodio testimonia la costante attenzione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati contro il patrimonio e nella tutela delle attività economiche del territorio.