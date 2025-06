Presentata ieri sera l’edizione 2025 del Festival della Fiaba

In tanti ieri pomeriggio, appassionati da tempo del Festival della Fiaba (pensato per un pubblico adulto) e semplici curiosi, hanno assistito alla presentazione in anteprima della locandina 2025 della manifestazione, realizzata dall’illustratrice Camilla Andreani sulle suggestioni del tema di quest’anno: l'”Incanto d’amore“.

L’appuntamento si è svolto nel giardino del circolo culturale Filatoio che dall’11 al 14 settembre sarà location del Festival, dedicato nella sua dodicesima edizione all’archetipo fiabesco che consente di realizzare l’impossibile, spinti dalla motivazione della forza attrattiva dell’Incanto d’amore.

“La locandina realizzata da Camilla in occasione della prossima edizione del Festival rappresenta l’anima della nostra iniziativa – ha spiegato Nicoletta Giberti, Direttrice Artistica e organizzativa della manifestazione – L’incanto che rende tutto possibile, sciogliendo ogni resistenza all’amore, e che ci porta alla versione più autentica di noi stessi. In un percorso analogo a quello attraverso cui conduce il nostro Festival da anni”.

“La mia interpretazione di questo Incanto – ha proseguito l’illustratrice – coglie un momento di abbandono e di intimità, in uno spazio condiviso al limite tra la realtà e il sogno. Un respirare insieme che riporta al respiro dell’anima”.

“Anima era proprio il tema dello scorso anno: riprendiamo quindi il filo conduttore di uno spunto così complesso preparandoci a un’edizione molto speciale, con ospiti imperdibili, oltre alle nostre immancabili e ormai sempre più richieste fiabe”, conclude la Direttrice.

Per l’occasione i primi dieci partecipanti hanno ricevuto in omaggio una copia dell’opera (l’originale è grafite su carta) stampata in alta definizione in tiratura limitata e autografata dall’ideatrice.

Come svelato alla presentazione, nell’ambito del Festival le illustrazioni di Camilla saranno protagoniste di una mostra a cura di Andrea Losavio – gallerista votato al disegno – all’interno di stART60, mentre l'”Incanto d’amore” è già esposto al Filatoio, in via de’ Bonomini 61/63, circolo culturale sede della manifestazione.

Camilla Andreani: citando parole di sua madre, disegna da quando è in grado di tenere una matita in mano. Rimproverata dai professori fin dalle superiori per trascorrere le lezioni disegnando fumetti per i compagni, all’Università sceglie finalmente una facoltà artistica. Studia illustrazione, grafica e fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna laureandosi con 110 e lode, per poi inseguire il sogno di una vita di lavorare nell’editoria. Dopo una corposa gavetta tra Germania, Milano e Modena, oggi progetta libri per ragazzi e musei per una casa editrice locale, ha disegnato e disegna per progetti personali e professionali e spera di far crescere ancora la propria partecipazione al mondo editoriale.

Il Festival della Fiaba nasce da un progetto di Nicoletta Giberti che, da anni, indaga attraverso linguaggi eterogenei il genere “Fiaba” con uno sguardo ampio e profondo: la dodicesima edizione è dedicata all'”Incanto d’amore” e si terrà dall’11 al 14 settembre al Filatoio e in varie location nel quartiere adiacente al Museo casa Enzo Ferrari, vicino al centro storico di Modena. Il Festival della Fiaba gode del Patrocinio del Comune di Modena, oltre che dell’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze dell’Educazione.