Orienteering e bocce l’ultimo giorno di scuola: così si è concluso l’anno scolastico degli studenti dell’IC Bismantova

L’anno scolastico di alcune classi dell’istituto comprensivo Bismantova si è concluso con due attività sportive del progetto Multisport ne’ Monti fra quelle meno conosciute e praticate. A Felina sono stati proprio gli studenti della classe 1^E a richiedere alla professoressa Anna Iattici di ritornare al bocciodromo dopo che durante l’anno scolastico avevano vissuto un ciclo di lezioni di approccio alla disciplina. Così l’ultima lezione di educazione di educazione si è trasformata in una festa di raffa e di accosto ed al termine delle gare organizzate dai giocatori Lorenzo Croci, Goffredo Ricci e Giulo Zini, le “resdore” del Centro Sociale hanno offerto pizza e gnocco agli studenti.

Le ultimissime ora di scuola della classe 1^C di Castelnovo ne’ Monti sono invece trascorse alla Pineta di Monte Castello in una appassionante gara di orienteering. Le guide escursionistiche di Altri Passi, Linda Costi e Giovanni Costi, avevano posizionato ben 18 lanterne e le squadre dei Cacciatori, dei Ricercatori, degli Ispettori e dei Trovieri si sono sfidate alla ricerca, nel più breve tempo possibile, di 9 lanterne. Dopo aver orientato la cartina, ogni squadra ha percorso tutti i sentieri principali e secondari, salendo e scendendo più volte dal paese al castello con l’obiettivo di consegnare il “testimone” completo delle corrette punzonature effettuate ad ogni lanterna. L’attività all’aria aperta, in una bella mattinata di sole, è piaciuta molto a tutti i ragazzi e è stato un modo nuovo e divertente per salutarsi. Multisport ne’ Monti nel corso dell’anno scolastico 2024/2025 ha proposto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado l’approccio a ben 10 discipline sportive, tutte in collaborazione con esperti di associazioni sportive o guide ambientali escursionistiche del territorio.