Notte Rossa: motori, passione, emozioni

Sabato 14 giugno a Maranello torna la Notte Rossa, la grande festa dedicata alla passione per i motori. Giunta alla dodicesima edizione, la kermesse organizzata dal Comune di Maranello con la partecipazione di Ferrari e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna vedrà quest’anno un focus particolare sul WEC, il World Endurance Championship, il campionato automobilistico di gare di durata che ha tra le sue competizioni più note la gara di Le Mans.

Proprio una delle protagoniste di quella iconica gara, la Ferrari 499P che ha trionfato nell’edizione del 2024, sarà esposta in Piazza Libertà in uno speciale allestimento curato con i Musei Ferrari, insieme a una F40 della mostra “Supercars”, mentre dal palco sono previsti contributi video e collegamenti con il circuito dove proprio quel giorno si corre la 24 Ore.

E sempre il palco della piazza alle ore 19 vedrà ospite speciale Giancarlo Fisichella, pilota di F1 e Endurance, che insieme alla giornalista sportiva Claudia Peroni parteciperà al talk “Caffè Con” coordinato da Vincenzo Gibiino del Ferrari Club Italia.

Ospiti sul palco anche gli studenti del progetto F1 in Schools, competizione educativa internazionale che sfida gli studenti delle scuole superiori a progettare, costruire e gareggiare con modelli in miniatura di auto da Formula 1.

Punto forte della Notte Rossa sarà anche per questa edizione l’apertura al pubblico di Viale Enzo Ferrari, la strada che attraversa l’area degli stabilimenti del Cavallino, con possibilità di percorrerla a piedi dalle 18.30 alle 1.30, e l’apertura fino a mezzanotte del Museo Ferrari con tariffa speciale e visite guidate gratuite su prenotazione. Le strade del centro cittadino vedranno inoltre l’esposizione di decine di Ferrari, un lungo “fiume rosso” di granturismo di ieri e di oggi da ammirare durante la serata. Non mancherà, come da tradizione, l’apertura della grande bandiera a forma di cuore della Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco che verrà dispiegata insieme ai tifosi, in piazza alle ore 20, per dare il via ufficiale alla festa.

“La Notte Rossa è un’occasione straordinaria per Maranello, un appuntamento speciale per la città”, spiega il sindaco Luigi Zironi. “Un grande evento che negli anni è cresciuto e che anche in questa edizione vede il coinvolgimento fondamentale dei commercianti, delle aziende, delle associazioni, dei club dei tifosi. Una festa della città, un momento di aggregazione aperto a tutti”.

Oltre ai motori, la Notte Rossa propone un ricco programma di spettacoli, dagli show diffusi con gli artisti itineranti dell’Ufficio Incredibile alla musica con animazione proposta da Radio Bruno in Piazza Libertà e nel piazzale del Museo. E come gran finale lo show “Osa” dei Sonics, tra acrobazie mozzafiato, coreografie visionarie e scenografie spettacolari (alle 23.45 nel piazzale del Museo).

Tante le proposte di attività e intrattenimento dedicate ai motori e non solo, dal pit stop con cambio gomme al circuito minicar radiocomandate, dall’esposizione dei go kart alle auto del film “Ferrari” di Micheal Mann, dai modellini Die Cast in scala 1:8 alle automobiline elettriche per bambini. All’Istituto Superiore Ferrari visite e mostra dei prototipi a energia solare della scuola, all’Auditorium Enzo Ferrari la mostra “Maranello Brick” con opere realizzate con i mattoncini più famosi del mondo. E poi le aree food a cura delle associazioni del territorio, negozi, bar e ristoranti aperti e shopping con il mercato ambulante. Spazio anche alla solidarietà con la vendita di magliette della Notte Rossa a favore del progetto a sostegno delle popolazioni colpite dalla frana di Boccassuolo (Palagano).

L’evento è organizzato in collaborazione con Consorzio Maranello Terra del Mito, Ferrari Club Italia, Museo Ferrari Maranello, IIS A. Ferrari Maranello, Motor Valley, Visit Emilia-Romagna, Città dei Motori. Il programma completo sul sito del Comune di Maranello.