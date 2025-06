Notizie e appuntamenti da Guastalla

Lo Sportello Sociale, con sede in via IV Novembre n. 9/2 a Guastalla, sarà chiuso al pubblico nella giornata di mercoledì 11 giugno. La consueta apertura riprenderà venerdì 13 giugno secondo i seguenti orari: lunedì: dalle 08:30 alle 13:00 – martedì: chiuso – mercoledì: dalle 08:30 alle 13:00 – giovedì: chiuso – venerdì: dalle 08:30 alle 13:00 – sabato: chiuso. Email: sportellosociale@comune.guastalla.re.it – Telefono: 0522-839749.

Come ogni martedì, anche domani presso l’Emporio Solidale di Guastalla si potrà partecipare a “Un pomeriggio in compagnia” per fare quattro chiacchiere, prendere un caffè, fare nuove amicizie, condividere i propri hobby, imparare l’arte dell’uncinetto, della maglia e del bricolage. Chiunque può partecipare gratuitamente.

Giovedì 12 giugno alle ore 18.30, presso la sala dell’Antico Portico a Palazzo Ducale, si terrà l’incontro “I giovani a Guastalla: un’istantanea sul presente”. L’iniziativa rappresenta l’occasione per condividere i dati del monitoraggio e delle interviste sulla situazione dei giovani a Guastalla, realizzati nei mesi scorsi dall’Associazione Pro.di.Gio (Progetti di Giovani) su richiesta del Comune di Guastalla. L’Amministrazione comunale intendeva approfondire le abitudini e gli stili di vita dei giovani guastallesi per poter formulare Politiche Giovanili tarate sulle reali aspettative dei ragazzi, condividendo con loro e con le famiglie le migliori proposte possibili. A valle del monitoraggio, il Sindaco Paolo Dallasta e l’assessore alle politiche giovanili Alessandra Medici condivideranno con la cittadinanza un progetto in partenza in autunno 2025. Un’occasione, dunque, per conoscere, riflettere e progettare insieme il futuro dei giovani. Ingresso libero.

Proseguono in Teatro a Guastalla, con il patrocinio del Comune di Guastalla, i saggi di fine anno delle scuole di danza guastallesi. Mercoledì 11 giugno alle ore 21.00 si esibiranno gli allievi e le allieve del Kyoto Center. Ingresso in teatro a partire dalle ore 20.30. Inizio spettacolo alle ore 21.00. Costo biglietto 10 euro. Per informazioni: info@kyotocenter.it – tel. 0522 830511.

In questa “Estate Estesa” guastallese, ogni luogo e spazio della città e delle frazioni diventa palcoscenico per eventi di danza, musica, spettacolo e cultura. Giovedì 12 giugno, il Lido Po di Guastalla e il Grande Fiume saranno protagonisti dello spettacolo “DANCE FRAMES”, a cura di MM Contemporary Dance Company, con inizio alle ore 20.30. L’esibizione di giovedì sera si inserisce nell’ambito di AGORA COACHING PROJECT , un progetto annuale di perfezionamento nella danza rivolto a danzatori di età compresa fra i 18 e i 22 anni.