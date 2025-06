Contrasto ai fenomeni di delinquenza giovanile da parte dei carabinieri della stazione di Anzola dell’Emilia

I Carabinieri della Stazione di Anzola Emilia, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni di delinquenza giovanile, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, un minorenne accusato del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Negli ultimi giorni i Carabinieri della locale Stazione, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini del posto in merito alla presenza, in particolar modo all’interno del parco pubblico “A. Fantazzini” e nei pressi del vicino Istituito scolastico “G. Pascoli”, di gruppi di adolescenti dediti a turbare la quiete pubblica ed arrecare danni al patrimonio, oltre al consumo di sostanze stupefacenti, in taluni casi ricorrendo anche all’uso del gas esilarante (c.d. “droga della risata”) inalato mediante l’utilizzo di palloncini o cartucce, hanno intensificato i controlli ed identificato quattro giovani dall’atteggiamento sospetto che confabulavano tra di loro.

Nella disponibilità di uno dei quattro minorenni, i Carabinieri hanno recuperato uno storditore elettrico (taser), perfettamente funzionante ed in grado di sprigionare energia tale da provocare dolore e disorientamento, che lo stesso deteneva nella tasca della giacca. Nel corso del controllo, i militari hanno recuperato in possesso di un altro minorenne, sette palloncini di colore nero usati in alcune circostanze per inalare il gas esilarante contenuto all’interno di bombolette spray; infatti, nelle immediate vicinanze dei quattro adolescenti, i militari hanno trovato una bomboletta spray di colore nero contenente perossido di azoto (conosciuto come gas esilarante e detto anche “droga della risata”) della quale nessuno dei presenti se ne è assunta la paternità. I servizi dei Carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni per reprimere i fenomeni e le dinamiche di delinquenza, al fine di riportare uno stato di tranquillità e serenità tra i cittadini.