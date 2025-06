Campogalliano, viaggio nel mondo del rock con il live dei Voltarock

Rock in piazza della Bilancia nella terza tappa dei “Martedì in centro”, la rassegna estiva proposta dall’Amministrazione comunale di Campogalliano. Il 10 giugno alle 21 va in scena “Quattro passi nella storia del rock”, un viaggio tra i protagonisti della scena rock nazionale e internazionale, guidati dai Voltarock.

Musica dal vivo e filmati originali per un’immersione nel mondo dei cantanti che hanno infiammato i palchi di tutto il mondo dagli anni Cinquanta ad oggi, attraverso il racconto delle canzoni e delle epoche in cui sono inserite.

Da Johnny B. Goode di Chuk Berry a Don’t Look Back in Anger degli Oasis, passando per i Beatles, i Rolling Stones, Patti Smith, i Pink Floyd, i Queen, gli AC/D, Vasco Rossi e altri interpreti che hanno lasciato un segno profondo nella cultura (non solo musicale) dei loro tempi.

L’evento è ad accesso gratuito e, come nei precedenti appuntamenti, nel corso della serata sono possibili aperture straordinarie e iniziative a cura dei commercianti locali.