Avis modenesi in festa per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

Il 14 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue promossa dall’OSM come riconoscimento internazionale a tutte le persone che ogni giorno garantiscono il sangue e il diritto alla salute a chi ne ha bisogno.

Anche le Avis modenesi nel week end del 14 e 15 festeggeranno la ricorrenza con tante iniziative in segno di gratitudine verso gli oltre 30.000 donatori della provincia, a partire dall’illuminazione di rosso dei monumenti più significativi di ciascun comune. L’evento promosso da Avis Provinciale per domenica 15 è la seconda edizione della Color Run “Tutti colorati per Avis 2.0” a Castelfranco: partenza da Ca’ Ranuzza e due percorsi nel verde e nel centro città, con animazioni, degustazioni e musica nel parco all’arrivo. Iscrizioni fino al 14 o direttamente il giorno della corsa.

Avis Comunale di Modena, che quest’anno festeggia i 75 anni dalla fondazione, sabato 14 premierà con una cerimonia in Municipio e il patrocinio del Comune gli ex presidenti che hanno fatto la storia della associazione modenese, oltre agli ex e attuali dipendenti di segreteria e volontari, vero “motore” dell’attività associativa. In città saranno illuminate la fontana di largo Garibaldi e le fontane di Piazza Roma. A Cavezzo il 12 giugno “Un giro in bici per Daniele”, biciclettata aperta a tutti in memoria dell’amico e volontario Daniele Zaniboni. A Concordia ad illuminare la sede di via Mazzini saranno il rosso e il giallo, i colori del sangue e del plasma, mentre a Formigine un grande manifesto posto davanti al Castello illuminato inviterà i cittadini a partecipare con un selfie che verrà pubblicato sui social della sezione locale. L’Avis di Medolla sarà tra i protagonisti della Festa del Volontariato di domenica 15 con la propria postazione e con la cerimonia di consegna a donatrici e donatori delle benemerenze in argento dorato in segno di ringraziamento per la generosità dimostrata nel tempo. A Pavullo lo striscione “Aiutaci a donare la vita” sarà posto sul ponte di via Marchiani illuminato di rosso, mentre gli esercizi commerciali di via Giardini nel centro del paese esporranno i palloncini Avis. A Vignola domenica 15 grande pranzo aperto a tutti, avisini e non, a base di gnocco fritto e borlenghi nella sede di via Caduti sul Lavoro.