“Evviva l’estate!”: ritorna a Fiorano Modenese il ricco programma estivo per bambini, ragazzi e famiglie

A Fiorano Modenese l’estate comincia martedì 10 giugno e prosegue fino al 30 luglio, con i tanti appuntamenti per bambini, ragazzi e famiglie: dai giochi, ai laboratori, dal teatro alle letture, del calendario di “Evviva l’estate!”. La rassegna è realizzata dal Comune, in collaborazione con le associazioni Librarsi, Gruppo Babele e Oratorio, Quelli del ’29 e Quinta Parete; si svolge in diversi luoghi del territorio e comprende Ludoteca Estate, Corti-letti, Incanti di stelle e Aria Aperta Teatro Festival Kids.

Per cominciare, ogni martedì, dal 10 giugno all’8 luglio, per bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni, c’è “Ludoteca Estate”. Dalle 16.30 alle 18.30, le animatrici della ludoteca comunale propongono presso il parco XXV aprile in via Santa Caterina laboratori creativi e attività di gioco con ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo le attività si svolgeranno presso il BLA in via Silvio Pellico 9. Martedì 8 luglio grande festa finale con i ragazzi di Free power e Summer school dell’oratorio parrocchiale.

Ritornano anche le serate “Corti-letti”: letture ad alta voce prima della nanna per bambini dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie, a cura dei volontari dell’associazione Librarsi, a partire da mercoledì 11 giugno, presso il Centro per le Famiglie di Villa Cuoghi, alle ore 20.45. Le letture proseguono poi martedì 17 giugno, sempre alle 20.45, nel cortiletto della scuola materna Coccapani; quindi mercoledì 25 giugno presso l’Oratorio parrocchiale di Fiorano; mercoledì 9 luglio di nuovo a Villa Cuoghi, per finire martedì 15 luglio nel cortiletto del BLA. L’accesso è libero; ai partecipanti si chiede di portare da casa quanto necessario per sedersi sul prato. In caso di pioggia l’evento è annullato.

Il teatro estivo per famiglie arriva nel parco di Villa Pace, con tre appuntamenti di “Incanti di stelle”, proposti dall’associazione culturale Quelli del ’29. Mercoledì 25 giugno, alle 21, è in programma lo spettacolo “Il circo dello sport, ovvero le olimpiadi del benessere” della Compagnia Teatrino dell’ES: attorno alla pista del circo bimbi e genitori saranno invitati a gareggiare in sport olimpici fantasiosi e divertenti. Mercoledì 2 luglio la Compagnia Alcuni di Treviso propone invece uno strabiliante spettacolo di magia dal titolo “Il mago Paolo e il tavolino magico”. Infine il 9 luglio arriva lo spettacolo di burattini e pupazzi “L’albero dei segreti” con Teatro laboratorio del Mago. Gli spettacoli, tutti a ingresso gratuito, si svolgeranno all’interno del parco per cui occorre portare un telo o plaid per sedersi; in caso di pioggia saranno annullati.

Infine, sempre nel parco di Villa Pace, torna “Aria Aperta Teatro Festival Kids”, con la direzione artistica di Enrico Lombardi e l’organizzazione di Quinta Parete, che propone tre spettacoli per bambini e ragazzi, al costo di 5 euro per il biglietto intero, 3 euro per il ridotto. Si parte lunedì 14 luglio, alle 21, con “Come cucinare uno smartphone”, produzione Cabiria Teatro per bambini dai 7 anni. Il 23 luglio Tucaret teato e la Filistoccola, mettono in scena l’intramontabile “OZ”, mentre il 30 luglio sarà la volta di “Cenerentola folk” con Teatro Invito. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al teatrino di Crociale.