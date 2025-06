Dominio assoluto in gara per Marc Márquez e il Ducati Lenovo Team al MotorLand Aragón

Il Ducati Lenovo Team ha completato l’ottavo Gran Premio della stagione con un risultato eccellente nella gara di 23 giri al MotorLand Aragón. Marc Márquez torna al successo con una prestazione maiuscola, mentre Francesco Bagnaia conquista un importantissimo terzo posto.

Márquez è scattato benissimo dalla pole, prendendo poi il largo nelle fasi centrali grazie ad una serie di giri veloci e scendendo per primo sotto al muro del minuto e 47 secondi in gara sulla pista spagnola. Bagnaia ha guadagnato una posizione al via, rimanendo in lotta per il secondo posto fino alle fasi conclusive.

A chiusura dell’ottavo Gran Premio della stagione, Marc Márquez rimane in testa alla classifica piloti con 223 punti ed un vantaggio di 32 lunghezze sul fratello Alex. Bagnaia è terzo, a 93 punti dalla vetta. Il Ducati Lenovo Team mantiene la leadership nella classifica a squadre (373 punti), mentre Ducati è sempre prima nella classifica costruttori (282 punti).

Il Ducati Lenovo Team tornerà in pista domani ad Aragón per una giornata di test ufficiali, con il nono Gran Premio della stagione che avrà inizio il prossimo 20 giugno all’Autodromo Internazionale del Mugello.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º

“Oggi, grazie ad una buona partenza, sono riuscito a mettere insieme il tipo di gara che volevo, spingendo più forte quando sentivo di poterlo fare. Mi sentivo a mio agio e riuscivo a guidare bene. In questo tipo di gare, se si vuole lottare per il titolo, è importantissimo assicurarsi il miglior risultato possibile senza compiere errori, perché come, abbiamo visto, sia Alex che Pecco oggi erano molto competitivi. È stato il weekend perfetto: ho ritrovato il feeling che avevo prima di Silverstone e spero che riusciremo a continuare in questa direzione al Mugello”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º

“Questo podio è molto importante per il morale e per tutta la squadra. È da tre weekend che stiamo lavorando duramente per risolvere i problemi, ma per un motivo o per l’altro non eravamo ancora riusciti a trovare la quadra. Dopo la Sprint di ieri, in cui non ero riuscito a far funzionare la gomma anteriore, oggi siamo partiti molto meglio e la modifica fatta nel warm up mi ha sicuramente aiutato. È stato un piccolo cambiamento, ma mi ha dato molta più fiducia, soprattutto in frenata, permettendomi di essere più competitivo.”

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale di Ducati Corse)

“Questa è una delle domeniche più belle che abbia mai vissuto. Sono contento sia per Marc, che ha dominato in maniera assoluta su una delle sue piste preferite, sia per Pecco, che è stato in grado di reagire da campione. Ora spero che riusciremo a continuare su questa strada: i test di domani saranno molto importanti per preparare al meglio le gare del Mugello e di Assen, due piste che piacciono molto a Pecco e sulle quali vorrei davvero vederlo in forma”.