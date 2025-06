Rolo: assalto con esplosione al Bancomat dell’ufficio postale

Poco prima delle 4.00 di oggi 7 giugno 2025 i carabinieri della stazione di Fabbrico unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla sono intervenuti in via Garibaldi del comune di Rolo dove ignoti ladri avevano fatto esplodere il bancomat dell’Ufficio Postale.

Giunti sul posto i carabinieri avevano modo di accertare che i malviventi, poco prima, probabilmente attraverso il cosiddetto manufatto a “marmotta” innescato da un contatto elettrico facevano esplodere la postazione ATM dell’Ufficio Postale con l’intento di asportare il danaro contenuto senza, stando ai primi accertamenti, riuscirci in quanto la cassaforte contenuta all’interno è risultata essere integra. Quindi si dileguavano. In corso di quantificazione i danni conseguenti alla deflagrazione. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Fabbrico che stanno lavorando unitamente ai colleghi del nucleo operativo della compagnia di Guastalla coordinati dalla Procura reggiana diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci che ha aperto un inchiesta. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno spento un principio d’incendio innescatosi a seguito della deflagrazione.