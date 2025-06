Referendum abrogativo dell’8 e 9 giugno 2025: i numeri di Reggio Emilia

In occasione delle consultazioni referendarie in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno, a Reggio Emilia verrà riproposto il Sistema di rilevazione e consultazione dei risultati tramite l’utilizzo della rete Internet realizzato in collaborazione con Provincia di Reggio Emilia e Prefettura.

Il sistema prevede l’inserimento dei dati e la possibilità di consultazione in tempo reale collegandosi direttamente al sito https://elezioni.comune.re.it.

Tale consultazione è limitata ai risultati del comune di Reggio Emilia.

Quattro le rilevazioni sull’affluenza alle urne: alle ore 12, 19 e 23 di domenica e alle 15 di lunedì.

I seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15, si vota per cinque referendum popolari abrogativi. Da quell’ora saranno disponibili in rete:

la percentuale dei votanti alla chiusura dei seggi

e successivamente i risultati definitivi.

Considerata la possibilità di consultare permanentemente i risultati elettorali sulla rete Internet, il Comune non fornirà elenchi cartacei dei risultati a partiti politici, organi di informazione, associazioni o privati.

Tutte le informazioni sulle modalità di voto, il rinnovo della tessera elettorale, il fac simile della scheda elettorale, il voto assistito ecc sono disponibili sul sito www.comune.reggioemilia.it/elezioni e in particolare alla pagina www.comune.reggioemilia.it/cercailtuoseggio è possibile trovare il proprio seggio elettorale di appartenenza e consultare gli spostamenti temporanei, inserendo il proprio codice fiscale o il numero di tessera elettorale.

ELETTORI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA

Totale votanti elezioni 122.668 (di cui 63.116 donne e 59.552 uomini) di cui elettori fuori sede 346 (di cui 224 donne e 122 uomini)

Votano per la prima volta 904 (di cui 430 donne e 474 uomini)

Elettori più giovani ( nati l’8/06/2007) n. 2 donne e 2 uomini

Elettore più anziano ( data di nascita 26/12/1918) n.1 uomo

Sezioni elettorali : 160 ripartite in 53 sedi (la sezione n.1 è allestita presso il Liceo “Ariosto” in piazzetta Pignedoli 2)

Seggi speciali : 8 (compresi 2 presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova)

Seggi volanti : 14 (per 15 luoghi di cura in cui avviene la raccolta del voto)

Seggi domiciliari: 2

In vista dei Referendum dell’8 e 9 giugno, alcuni seggi elettorali saranno temporaneamente trasferiti in altre sedi cittadine.

In particolare, le sezioni 69 e 70, normalmente ubicate presso l’Istituto superiore “Angelo Motti”, verranno temporaneamente ricollocate presso la Scuola Primaria “G. Zibordi” in viale Montegrappa, 8.

Le sezioni 25 e 65, abitualmente insediate presso la Scuola Primaria Ghiarda, saranno temporaneamente allestite presso la Scuola Secondaria di Primo grado “Don Pasquino Borghi” in via Pascal, 81.

La sezione n. 104, normalmente ubicata presso la Palestrina Anziani di Masone, sarà temporaneamente ricollocata presso la Scuola Primaria Ariosto di San Maurizio in via Pasteur, 17.

Infine la sezione n. 95, normalmente ubicata presso la Scuola Primaria “G. Marconi”, sarà temporaneamente dislocata presso la Scuola Primaria “Ca’ Bianca” in via Gattalupa, 1.

TESSERE ELETTORALI

Si vota con la tessera che è stata recapitata a tutti gli elettori. Potranno votare tutti i cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età entro l’8 giugno 2025, presentandosi alla sezione elettorale, indicata sulla tessera elettorale, nelle cui liste risultano iscritti.

I cittadini che ne siano sprovvisti o l’abbiano perduta possono ottenerla rivolgendosi, fino a sabato 31 maggio, senza appuntamento, agli sportelli anagrafici di piazza Casotti 1/c tutte la mattine da lunedì a sabato dalle 8.15 alle 12.30 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17. Da martedì 3 giugno il servizio di emissione tessere elettorali sarà spostato in via Toschi 27 e sarà attivo, senza bisogno di appuntamento, tutte la mattine da lunedì 3 a giovedì 5 dalle 8.20 alle 13 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Venerdì 6 e sabato 7 giugno l’ufficio per il rilascio delle tessere sarà aperto dalle 8 alle 18, domenica 8 giugno dalle 7 alle 23, lunedì 9 giugno dalle 7 alle 15.

Per ritirare la tessera elettorale serve un documento di identità. La tessera può essere rilasciata ai diretti interessati, ai familiari conviventi oppure a persone delegate dall’interessato con apposito modulo con allegata la fotocopia del documento d’identità dell’interessato. Il rilascio è immediato.

RILASCIO CARTE D’IDENTITÀ

Gli elettori sprovvisti di carta di identità, o in possesso di quella scaduta, possono rivolgersi, per il rilascio o il rinnovo, agli sportelli dell’ufficio Anagrafe di via Toschi 27 nei seguenti giorni e orari: domenica 8 giugno lo stesso ufficio sarà aperto dalle 7 alle 23, mentre lunedì 9 giugno sarà aperto dalle 7 alle 15.

APERTURA STRAORDINARIA DEL CENTRALINO