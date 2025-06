Maxi-rogo stabilimento Inalca di Reggio Emilia, incontro in Comune per fare il punto della situazione

“Abbiamo ribadito con forza l’impegno di tutte le istituzioni per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici di Inalca che stanno facendo grandi sacrifici, le cui forme di sostegno messe in campo dopo l’incendio vanno aggiornate, dato il perdurare della situazione. Allo stesso tempo, abbiamo raccolto la disponibilità dell’azienda a partecipare a un tavolo ministeriale presso i ministeri del Lavoro e delle Imprese e del Made in Italy per valutare l’attivazione di un contratto di sviluppo e di altri strumenti finalizzati a un possibile investimento dell’azienda sul territorio”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, il sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, e il presidente della provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, al termine dell’incontro presso il Comune di Reggio Emilia per fare il punto della situazione a quattro mesi di distanza dall’incendio che ha distrutto lo stabilimento Inalca. Presenti il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Paglia, l’amministratore di Inalca, Paolo Boni e le organizzazioni sindacali.

“Le istituzioni locali daranno completa disponibilità all’azienda a una procedura di autorizzazione facilitata, che sostenga l’investimento grazie a un iter autorizzativo rapido- aggiungono de Pascale, Massari e Zanni-. L’azienda, in questo momento, non ha preso impegni rispetto a possibili investimenti, ma ha dato la disponibilità ad attivare questo tavolo ministeriale. Da qui partiamo per difendere i lavoratori e le lavoratrici e anche i posti di lavoro nel territorio”.