Lavori nell’ufficio postale di Carpi 1 in via Dorando Pietri

Poste Italiane comunica che da domani, sabato 7 giugno, l’ufficio postale in via Dorando Pietri 1 resterà chiuso per lavori interni che andranno a migliorare l’impianto di condizionamento.

Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi nella sede di via Cesare Battisti 3, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Ricordiamo che presso l’ufficio è attivo il servizio per prenotare il proprio turno tramite l’app Banco Posta e Ufficio Postale o dal sito internet, per scegliere giorno e ora ed evitare attese.

La clientela può anche rivolgersi agli uffici circostanti come quelli di: Fossoli, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.