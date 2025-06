La Nazionale italiana torna al Mapei Stadium: lunedì 9 giugno Italia – Moldova

Alle ore 20.45 di lunedì 9 giugno risuonerà al Mapei Stadium – Città del Tricolore il fischio di inizio di Italia – Moldova. Gli Azzurri scenderanno in campo per la prima gara casalinga del girone di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026, iniziato con l’esordio del 6 giugno a Oslo contro la Norvegia. L’impianto sportivo della città di Reggio Emilia, casa di Sassuolo Calcio e Reggiana, ospiterà per la quinta volta la Nazionale.

Tra le strutture calcistiche più all’avanguardia in Italia, il Mapei Stadium – Città del Tricolore è stato recentemente oggetto di un significativo intervento di ristrutturazione e ammodernamento che lo ha reso un impianto all’altezza dei più elevati standard internazionali. Negli ultimi anni lo stadio ha aperto le porte anche alla cultura, alla città e alle persone, ospitando eventi di rilievo culturale e sociale nel segno dell’integrazione e della valorizzazione del territorio.

Grazie alla collaborazione con il Sassuolo Calcio, la Nazionale tornerà a giocare al Mapei Stadium – Città del Tricolore quasi quattro anni dopo l’ultimo incontro con la Lituania disputato l’8 settembre 2021.