Fratelli d’Italia sulla preghiera islamica al Parco Amico

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, numerosi cittadini del quartiere Braida di Sassuolo sono stati svegliati da un evento organizzato al “Parco Amico” in occasione della festività islamica dell’Eid al-Adha (Festa del Sacrificio). La celebrazione religiosa, amplificata da altoparlanti e protrattasi per circa un’ora e mezza (tra le 6.00 e le 7.30), ha causato un diffuso malcontento tra i residenti, disturbati nella loro quiete e sorpresi dall’assenza di una preventiva comunicazione dell’iniziativa.

Fratelli d’Italia esprime la propria solidarietà ai cittadini che hanno segnalato il disagio e condanna con fermezza ogni episodio che lede il diritto al riposo e alla tranquillità delle famiglie sassolesi. È inaccettabile che eventi di tale portata, anche se autorizzati, si svolgano in spazi pubblici in orari incompatibili con la convivenza civile, senza il minimo riguardo per chi vive nei pressi.

Prendiamo atto della presenza del sindaco Mesini, intervenuto personalmente per un saluto istituzionale. Gesto che non sorprende, alla luce della sua nota vicinanza a certe comunità, già manifestata fin dal primo giorno di mandato. È evidente che questa Amministrazione ha scelto una linea politica che si discosta dalle esigenze di tutta la cittadinanza non tenendo conto del diritto alla quiete pubblica e venendo meno al dovere di una comunicazione puntuale e trasparente.

Fratelli d’Italia ribadisce il proprio impegno per una Sassuolo che tuteli l’identità culturale, il rispetto delle regole e il diritto alla serenità di tutti i suoi cittadini e annuncia che al prossimo Consiglio presenterà un’interrogazione sulla questione.

(Fratelli d’Italia – Sassuolo)