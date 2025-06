Francesco Macchioni (Lista Macchioni) su festa religiosa a Braida

Questa mattina il quartiere Braida è stata svegliata da rumori assordanti per una celebrazione religiosa, sembra con approvazione dell’amministrazione comunale del Sindaco Matteo Mesini.

Esiste l’articolo 659 del codice penale che vieta schiamazzi notturni dalle ore 23,00 alle ore 7,00. Ora il Sindaco spieghi ai cittadini del quartiere il come mai è stata violata la quiete pubblica.

Ci aspettiamo che il Sindaco venga in consiglio comunale per fare chiarezza.