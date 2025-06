Mappare il patrimonio di Edilizia Residenziale Sociale esistente, analizzare i modelli emergenti, le criticità e le opportunità. Questi gli obiettivi della ricerca promossa dalla Città metropolitana di Bologna, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio metropolitano del sistema abitativo (OMSA). I risultati della ricerca saranno presentati nel seminario pubblico “L’Edilizia Residenziale Sociale nel territorio metropolitano: mappatura e modelli emergenti”, mercoledì 11 giugno dalle 10 nella Sala Zodiaco di Palazzo Malvezzi (via Zamboni 13, Bologna).

Il seminario prevede interventi istituzionali e accademici e si propone di discutere i risultati della ricerca per definire possibili linee di intervento e azioni strategiche utili a migliorare il sistema abitativo locale.

Apriranno i lavori Sara Accorsi, Consigliera metropolitana con delega alle Politiche per l’abitare, ed Emily Clancy, Vicesindaca del Comune di Bologna. Seguiranno gli interventi di Mattia Fiore, curatore dello studio per la Città metropolitana di Bologna e membro del Centro Studi sui Problemi della Città e del Territorio dell’Università di Bologna, Carlotta Mozzana, professoressa associata dell’Università di Milano-Bicocca e Giulia Angelelli, responsabile dell’Area Politiche per l’Abitare della Regione Emilia-Romagna, che offriranno ulteriori chiavi di lettura sul tema dal punto di vista accademico e regionale.

Le conclusioni sono affidate a Fabrizia Paltrinieri, dirigente del Settore Istruzione e Sviluppo sociale di Città metropolitana, che sintetizzerà i principali spunti emersi durante il seminario.