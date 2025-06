CRA Stradi Maranello in merito allo spettacolo “L’albero della Memoria” andato in scena il 4 giugno

La Casa Residenza Anziani “Ing. Carlo Stradi” di Maranello, gestita da Gulliver società cooperativa sociale, ha presentato un emozionante viaggio in musica nel mondo contadino attraverso esperienze di vita, canzoni e filastrocche che raccontano di un tempo lontano, suonato con strumenti antichi, moderni e anche un po’ curiosi. Un progetto intergenerazionale che ha dato vita alla storia attraverso le voci dei più piccoli e l’esperienza dei più grandi.

In occasione della scorsa giornata della Memoria, 27 gennaio 2025, il Centro Residenziale Anziani e il Centro Diurno “Ing. Carlo Stradi” di Maranello, insieme alla classe 4^ A della scuola Primaria “E. Ferrari” di Fiorano Modenese, hanno dato vita a un toccante progetto che ha unito due mondi apparentemente lontani: quello dei bambini e quello degli anziani.

L’iniziativa ha visto piccoli studenti intervistare alcuni ospiti della struttura per raccogliere testimonianze sulla loro vita e sui ricordi legati alla Seconda Guerra Mondiale.

L’obiettivo è stato duplice: da un lato educare le nuove generazioni alla memoria storica attraverso un contatto diretto e umano; dall’altro, valorizzare la voce e l’esperienza degli anziani, restituendo loro un ruolo attivo e centrale nella comunità.

“Abbiamo imparato tanto”, racconta Andrea, uno dei piccoli partecipanti, “non solo sulla guerra, ma anche su com’era la vita quando i nostri nonni avevano la nostra età. È stato emozionante ascoltare le loro storie”.

Anche nonna Lina, una delle ospiti della Residenza, esprime la sua contentezza: “Non avrei mai pensato di raccontare la mia vita ai bimbi. È stato commovente e bello. Spero che tutti i bambini ne facciano tesoro perché loro saranno il nostro futuro”.

Le interviste, cariche di emozioni, ricordi e riflessioni, sono diventate il cuore di uno spettacolo teatrale, “L’ALBERO DELLA MEMORIA”, che è andato in scena mercoledì 4 giugno alle 20:30 presso l’Auditorium “Enzo Ferrari” di Maranello.

Huguette Bertani, dipendente Gulliver e Responsabile Animazione alla CRA “Ing. Carlo Stradi” di Maranello, ci racconta meglio come si è strutturato lo spettacolo: “I bambini, accompagnati dagli stessi anziani, hanno interpretato i racconti raccolti, dando corpo e voce alle varie esperienze di vita. Lo spettacolo è stato arricchito anche da momenti di musica e poesia: insieme, bambini e anziani, hanno cantato canzoni della tradizione e hanno recitato filastrocche che raccontano di un tempo lontano, accompagnati dai musicisti Gianluca Magnani, cantautore poli-strumentista, e Fabio Bonvicini, esperto di strumenti a fiato di tradizione popolare, che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente ed emozionante”

I due musicisti emiliani, unendo la loro lunga esperienza di spettacoli e laboratori e di ampia conoscenza del patrimonio della musica popolare italiana, hanno accompagnato i bambini e gli anziani in questo emozionante viaggio in musica nel mondo contadino con canzoni e filastrocche tratte dal loro libro e disco “UNCI, DUNCI, TRINCI”.

Aggiunge Huguette: “Un progetto che dimostra quanto sia potente l’incontro tra generazioni: un gesto semplice, ma carico di significato, capace di trasformare il ricordo in futuro e la memoria in esperienza condivisa.”

Un ringraziamento speciale va ad alcune ditte del territorio e ai privati, che hanno sostenuto con generosità il progetto, rendendo possibile la realizzazione dello spettacolo grazie alle loro generose donazioni: MARPAK OMS Group s.r.l. (Maranello), COMFER S.R.L. (Maranello), Onoranze Funebri SILINGARDI (Gorzano di Maranello), Azienda Agricola “ORTO ST’ORTO” (Gorzano di Maranello), MARANELLO COLLECTION (Maranello), ZANETTI & BERTONI (Fiorano Modenese), Barbara Siligardi, Fabio Malagoli.

Un sentito grazie anche al Sindaco del Comune di Maranello, Luigi Zironi, per la preziosa collaborazione e per aver concesso il patrocinio dell’iniziativa; alle colleghe e ai colleghi della sede tecnico-amministrativa della cooperativa per il costante supporto organizzativo; ai musicisti Gianluca Magnani e Fabio Bonvicini; alla Dirigente Scolastica della Scuola Primaria “E. Ferrari” di Fiorano Modenese, Monica Lucia Molinari, alle maestre Romana Giordani, Beatrice Cacciani e Letizia Pagliani e a tutti i bambini e le bambine della classe 4^A per la realizzazione del progetto.

(Huguette Bertani, Responsabile dell’Animazione CRA “Stradi”)