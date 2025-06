Al via al Dipartimento di Scienze della Vita la Summer School di Palinologia 2025

Il Campus universitario di via Campi, a Modena, ospita, dal 9 al 13 giugno, la Summer School di Palinologia 2025 ‘Introduction to Forensic Palynology’, organizzata nell’ambito delle attività di divulgazione e ricerca del progetto “Natural Traces in Forensic Investigations”, finanziato da Marie Skłodowska-Curie Actions, tra le più competitive e prestigiose borse di studio europee per la ricerca e l’innovazione.

La Scuola di Palinologia forense, patrocinata dalla Società Botanica Italiana (SBI), è organizzata dalle Prof.sse Anna Maria Mercuri e Assunta Florenzano del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia, coinvolte quali beneficiary nel progetto coordinato dalla Goethe University di Francoforte, che vede la partecipazione di 9 università di paesi europei e 14 partners (istituti di ricerca, università e organizzazioni investigative) da tutto il mondo.

Nel corso della settimana della Summer School presso il Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica (aule LaBS – via G. Campi 287), i dottorandi arruolati dal progetto Natural Traces potranno esplorare i parametri utilizzati per identificare e classificare il polline, in base alle applicazioni in palinologia forense e alle ultime scoperte in campo evolutivo.

La Summer School prevede lezioni teoriche e pratiche al microscopio ottico, in cui ciascun partecipante avrà a disposizione vetrini palinologici di riferimento da osservare insieme a schede per guidare le descrizioni morfologiche. Ai partecipanti inoltre saranno fornite le basi teoriche della criminopalinologia e sarà illustrato il significato dell’evidenza pollinica nei contesti di interesse forense.

“A breve distanza dalla Winter School di Palinologia organizzata nell’ambito dell’evento Micro- e Milli-biodiversità in ambiente terrestre (21-24 gennaio 2025) del National Biodiversity Future Center, questa iniziativa prosegue la tradizione delle scuole di Palinologia tenute a Modena a partire dagli anni ’80 sui temi delle applicazioni dello studio del polline in contesti interdisciplinari, tra cui quello delle indagini forensi. È proprio a Modena che si è tenuta la prima scuola di ‘Criminopalinologia’ in Italia, organizzata nel 1992 dalla Prof.ssa Daria Bertolani Marchetti, direttrice dell’Orto Botanico e fondatrice del Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica Unimore. In continuità con l’impegno e le iniziative passate, la Summer School di Palinologia vuole contribuire alla formazione di esperti che possano coadiuvare le tecniche investigative routinarie con le indagini palinologiche e la ricerca botanica” – commentano le organizzatrici Anna Maria Mercuri e Assunta Florenzano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Prof.ssa Mercuri: annamaria.mercuri@unimore.it.