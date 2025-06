Accordo di collaborazione tra Polizia di Stato e fondazione Bologna Welcome

È stato siglato oggi tra la Questura di Bologna e la Fondazione Bologna Welcome un accordo di collaborazione per migliorare l’accoglienza turistica sul nostro territorio e promuovere la sicurezza della collettività.

Turismo e sicurezza, infatti, devono essere collegati e sulla questione è necessaria la massima attenzione e sinergia tra le Istituzioni del territorio. Come noto la Fondazione Bologna Welcome si occupa di perseguire la promozione e lo sviluppo del Turismo in ogni sua forma, in termini di attività di informazione e accoglienza turistica, nonché in servizi quali il marketing turistico, le relazioni con il marketplace, lo sviluppo della “Business Intelligence” collegata al turismo, il tutto promuovendo progetti e collaborazioni con le Istituzioni locali, nazionali e internazionali.

La Questura di Bologna, nell’ambito delle attività istituzionali e nel generale obiettivo di tutela della collettività e di quanti si trovano a Bologna per turismo o per la partecipazione ad eventi, si pone tra i suoi obiettivi quello di fornire ogni forma di collaborazione e supporto concreto dei turisti e dei cittadini.

Da questa unione di intenti è nato, dunque, questo accordo che si fonda sullo scambio informativo e sul coordinamento di attività e servizi. Più nello specifico, la Fondazione Bologna Welcome potenzierà il sistema di accoglienza presso il punto informativo sito in Piazza Maggiore mediante l’esposizione di un cd. “vademecum” realizzato dalla Questura di Bologna che fornirà ai turisti le linee guida su come formulare denunce di furto/smarrimento, sul disbrigo di pratiche amministrative e altre informazioni utili quali le procedure e i numeri da contattare in caso di emergenza. La Questura di Bologna si occuperà, inoltre, di garantire la formazione del personale di Fondazione Bologna Welcome che verrà impiegato nei suddetti servizi di informazione.

Il personale di Bologna Welcome si impegnerà a tradurre in diverse lingue straniere la modulistica utile per i turisti per accedere ai servizi forniti dalla Questura e inserire la suddetta modulistica sul proprio sito, che verrà ulteriormente potenziato con link e rimandi al sito web della Questura di Bologna.

Molto importante sarà anche la condivisione del calendario dei principali eventi turistici culturali ma anche sportivi che insistono sul territorio metropolitano così da diffondere alla collettività utili informazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica ma anche predisporre adeguati servizi a tutela dell’ordine pubblico.