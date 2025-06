Una Casetta dei Libri per tutta la comunità inaugurata oggi a Correggio

È stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle autorità comunali, della dirigenza scolastica, degli alunni e delle loro docenti, la nuova “Casetta dei Libri” realizzata dalla Scuola Primaria dell’Istituto Convitto Nazionale “R. Corso” di Correggio. La casetta è stata collocata nell’area verde di via Jesi, uno spazio accessibile a tutti e pensato per diventare punto di riferimento per la promozione della lettura.

L’iniziativa, che ha coinvolto l’intero plesso scolastico, è stata accolta con entusiasmo dai bambini, che hanno preparato e presentato interventi narrativi, musicali e cantati, offrendo uno spettacolo sentito e partecipato, volto a raccontare il senso profondo del progetto: fare della lettura un’esperienza condivisa, gioiosa e quotidiana.

La Casetta dei Libri nasce con la finalità del bookcrossing: un sistema libero e gratuito in cui chiunque può prendere un libro, leggerlo e restituirlo o scambiarlo con un altro, in un gesto spontaneo di fiducia e condivisione. Un invito alla cittadinanza a prendersi cura di un bene comune, alimentando un circolo virtuoso di lettura e rispetto.

Durante la mattinata sono state anche presentate le risultanze del progetto di educazione alla lettura realizzato dalla Biblioteca Comunale per Ragazzi “Piccolo Principe” in collaborazione con le scuole del territorio. Le attività, sviluppate lungo l’intero anno scolastico, hanno previsto molteplici percorsi e la distribuzione facoltativa di “tessere fedeltà della lettura”, che hanno permesso di monitorare in modo giocoso ma efficace le abitudini di lettura individuale di ogni bambino e ragazzo.

I dati emersi sono estremamente positivi e incoraggianti: testimoniano non solo la presenza di tanti giovani forti lettori, ma anche il valore di un lavoro di rete tra scuole, famiglie e biblioteca. Numerosi lettori appassionati provengono proprio dalla scuola del Convitto, a conferma della validità della progettazione educativa condivisa a inizio anno scolastico da tutto il corpo docente, con il sostegno delle famiglie e della Biblioteca.

Un esempio virtuoso di come la lettura possa diventare parte integrante della crescita culturale e personale dei bambini, e di come una semplice casetta piena di libri possa diventare un simbolo di comunità, educazione e futuro.