Torna la tradizionale Fiera di Anzola tra raviola, brazadela e i 30 anni della Pro Loco

Ritorna alla sua 37ª edizione la tradizionale Fiera di Anzola – Fiera d’la Raviola e d’la Brazadela, in programma dal 12 al 15 giugno 2025.

Presentata ufficialmente giovedì 5 giugno presso eXtraBO, la kermesse organizzata dalla Pro Loco di Anzola dell’Emilia in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le associazioni del territorio, è nata nell’Ottocento come fiera agricola e si è trasformata nel tempo in un appuntamento identitario che celebra la comunità, i sapori e la cultura locale, diventando oggi un’occasione di festa per tutta la cittadinanza, tra gastronomia, tradizione e socialità.

L’edizione 2025 animerà il centro del paese con un programma ricco e variegato, che include stand enogastronomici, mercato, mostre, presentazioni di libri, spettacoli e concerti, mantenendo viva la tradizione e al contempo proponendo novità per tutte le età.

Sarà anche un’edizione speciale per celebrare importanti ricorrenze: il 50° anniversario della Scuola dell’Infanzia e del Nido “Tilde Bolzani”, il 20° anniversario del Nido “Gianni Rodari”, i 30 anni della Pro Loco, che per celebrare questo traguardo lancerà un concorso per la creazione del nuovo logo.

Per un momento di anteprima della convivialità, in Piazza del Nettuno 1/a si sono degustate le raviole e la brazadela, offerti dai volontari della Pro Loco e dalle aziende locali.

Un evento che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici: la Fiera di Anzola continua a rinnovarsi, restando fedele alla sua anima popolare e conviviale.



Il programma dettagliato si troverà sul sito del Comune di Anzola