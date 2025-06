Nei Chiostri di San Pietro le celebrazioni del 211° anniversario della fondazione dell’Arma di Reggio Emilia

La cerimonia per commemorare i 211 anni di vita della Benemerita si è svolta alle 9.30 di questa mattina a Reggio Emilia in nel complesso monumentale, tesoro di arte, storia e bellezza nel cuore di Reggio Emilia, quale i Chiostri di San Pietro a significare l’importanza del valore di prossimità che i carabinieri reggiani intendono garantire ai cittadini.

In analogia all’anno scorso i Carabinieri reggiani continuano a celebrare la ricorrenza insieme ai cittadini, in uno dei luoghi simbolo e più belli del capoluogo reggiano. Una cerimonia militare, fortemente sentita, che ha visto la partecipazione delle principali Autorità civili e militari di Reggio Emilia e provincia, di rappresentanze di militari in forza ai vari Reparti della Provincia, dei rispettivi familiari, del personale dell’Arma in congedo, dei cittadini e di numerosi studenti. La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale.

All’interno dei Chiostri è stata schierata una compagnia di formazione, costituita da un plotone in Grande Uniforme Speciale di Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso le stazioni carabinieri del Comando Provinciale, un plotone costituito da una rappresentanze di comandanti di stazione e di sottufficiali della provincia di Reggio Emilia e un plotone misto formato da carabinieri generalmente impiegati nel controllo del territorio, Carabinieri Sciatori, Carabinieri in uniforme di ordine pubblico nonché carabinieri forestali in uniforme operativa. Presenti anche i Gonfaloni della Provincia di Reggio Emilia, i Gonfaloni dei Comuni dove ha sede un Comando dell’arma retto da Ufficiale (Guastala, Castelnovo Monti e Scandiano) ed il gonfalone della città di Reggio Emilia decorato di medaglia d’oro al valor militare.

Nei Chiostri alle spalle dello schieramento erano presenti anche rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo accanto al gonfalone dell’Istituto Nazionale Nastro Azzurro e le associazioni combattentistiche d’arma.

Dopo la resa degli onori al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, è stato suonato l’Inno Nazionale e poi si è data lettura al messaggio del Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo.

Quindi ha preso la parola il Comandante Provinciale, Colonnello Orlando Hiromi Narducci, che ha delineato, in modo sintetico, il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nel panorama della sicurezza della provincia indicando le linee d’intervento prioritarie. Narducci ha poi evidenziato come la percezione della sicurezza dei cittadini reggiani resti tuttavia alta ed ha sottolineato gli sforzi introdotti quotidianamente dalle Stazioni dell’Arma con il coinvolgimento di risorse investigative più qualificate per fronteggiare i delitti più gravi.

La cerimonia è quindi proseguita con la formale consegna delle ricompense ai militari distintisi in attività di servizio. Sono stati premiati nell’ordine:

a) BRIGADIERE FABBIANO FORTUNATO CADDEO, CARABINIERI FRANCESCO PETROLLINI E DAVIDE MANGIA, TUTTI EFFETTIVI ALLA STAZIONE CARABINIERI DI CASINA, CHE HANNO RICEVUTO DAL PREFETTO DI REGGIO EMILIA DOTT.SSA MARIA RITA COCCIUFA LA LETTERA DI COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA COLONNELLO ORLANDO HIROMI NARDUCCI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“SOTTUFFICIALE E ADDETTI A STAZIONE CARABINIERI DISTACCATA, LIBERI DAL SERVIZIO, RICEVUTA LA SEGNALAZIONE DI UN FURTO IN ABITAZIONE IN ATTO, EVIDENZIANDO PROFESSIONALITA’, SPICCATA INIZIATIVA ED ELEVATO SENSO DEL DOVERE, NON ESITAVANO AD INTERVENIRE NEL LUOGO DEL REATO. LA PRONTEZZA NEL DECIDERE E LA TEMPESTIVITÀ NELL’ESECUZIONE DELL’OPERAZIONE DI SERVIZIO, HANNO PERMESSO DI TRARRE IN ARRESTO, IN FLAGRANZA DI REATO IL RESPONSABILE, RIPROPONENDO L’ARMA DEI CARABINIERI COME SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA CITTADINANZA”.

Casina (RE), 29 Gennaio 2025

b) VICE BRIGADIERE LEONARDO LUCA VARESI ADDETTO ALLA STAZIOEN CARABINIERI DI CADELBOSCO SOPRA, CHE HA RICEVUTO DAL SINDACO DI REGGIO EMILIA MARCO MASSARI LA LETTERA DI COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA COLONNELLO ORLANDO HIROMI NARDUCCI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“SOTTUFFICIALE ADDETTO A STAZIONE CARABINIERI DISTACCATA, LIBERO DAL SERVIZIO, EVIDENZIANDO NON COMUNE SENSO DEL DOVERE E FERMA DETERMINAZIONE, TRAEVA IN ARRESTO UN NOTO PREGIUDICATO SOTTOPOSTO A FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO DAL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA, IL QUALE, SORPRESO A BORDO DI UN VELOCIPIDE OGGETTO DI FURTO, AL FINE DI SOTTRARSI AL CONTROLLO, OPPONEVA ENERGICA RESISTENZA. L’OPERAZIONE DI SERVIZIO SUSCITAVA L’UNANIME PLAUSO DELL’OPINIONE PUBBLICA”.

Cadelbosco Sopra (RE), 4 maggio 2025

c) LUOGOTENENTE ANTONELLON SIAS ADDETTO AL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI REGGIO EMILIA, CHE HA RICEVUTO DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA GIORGIO ZANNI LA LETTERA DI COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA COLONNELLO ORLANDO HIROMI NARDUCCI PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“ADDETTO A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE, SPECIALIZZATO QUALE NEGOZIATORE, DANDO PROVA DI SALDA DETERMINAZINE E SPICCATA PROFESSIONALITA’ ALL’ESITO DI PROLUNGATA ED ESTENUANTE OPERA DI CONVINCIMENTO, RIUSCIVA A FAR DESISTERE DA INSANI PROPOSITI UN UOMO CHE ERA PROSSIMO A LANCIARSI DAL TETTO DI UN’ABITAZIONE COSI’ SCONGIURANDO PIU’ GRAVI CONSEGUENZE”.

Cadelbosco Sopra (RE), 4 maggio 2025

d) TENENTE VALERIO SCATOLETTI, VICE BRIGADIERE GIOVANNI CONSIGLIO, E CARABINIERI FRANCESCO SOLLAZZI, ERIKA LICATA, GIOVANNI MAZZUCCA E MATTIA FEDERICI RISPETTIVAMENTE COMANDANTE E ADDETTI ALLA TENENZA CARABINIERI DI SCANDIANO (RE) CHE HANNO RICEVUTO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DOTT. ANDREA RAT IN RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DR.SSA CRISTINA BERETTI L’ENCOMIO SEMPLICE CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA GENERALE DI BRIGATA ENRICO SCANDONE PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

COMANDANTE DI TENENZA CARABINIERI E ADDETTI, EVIDENZIANDO SPICCATO INTUITO INVESTIGATIVO, FERMA DETERMINAZIONE ED ELEVATA PROFESSIONALITÀ, CONDUCEVANO ARTICOLATA ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI ARRESTARE DUE INDIVIDUI RESPONSABILI DI SPACCIO E DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. AL TERMINE DELL’OPERAZIONE VENIVANO SEQUESTRATI OLTRE 25 CHILOGRAMMI DI COCAINA E UNA COSPICUA QUANTITÀ DI DENARO CONTANTE

Scandiano e Quattro Castella (RE), 3 ottobre 2023 – 4 giugno 2024

e) MARESCIALLO CAPO ALESSIO MENDONE E VICE BRIGADIEE LUIGI CECCHINI ENENTE DELLA TENENZA CARABINIERI DI SCANDIANO CHE HANNO RICEVUTO DAL PROCURATORE CAPO DELA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA DOTT. CALOGERO GAETANO PACI L’ENCOMIO SEMPLICE CONCESSO DAL COMANDANTE DELLA LEGIONE EMILIA ROMAGNA GENERALE DI BRIGATA ENRICO SCANDONE PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“ADDETTI A TENENZA CARABINIERI, DANDO PROVA DI SPICCATO ACUME INVESTIGATIVO ED ELEVATA PROFESSIONALITA’ CONDUCEVANO PROLUNGATA E COMPLESSA ATTIVITA’ DI INDAGINE, ESEGUITA CONGIUNTAMENTE AD ALTRO ORGANO DI POLIZIA, CHE CONSENTIVA DI DISARTICOLARE UN SODALIZIO CRIMINALE DEDITO ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI FRODE FISCALE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE E BANCAROTTA FRAUDOLENTA. L’OPERAZIONE SI CONCLUDEVA CON L’ESECUZIONE DI 13 MISURE CAUTELARI PERSONALI, IL DEFERIMENTO DI ULTERIORI 95 CORREI ED IL SEQUESTRO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI OLTRE 10 MILIOI DI EURO.

Provincia di Reggio Emilia e territorio nazionale, agosto 2019 – febbraio 2024

f) CARABINIERE ANTHONY FEUDO ADDETTO ALLA STAZIONE CARABINIEIR DI BAGNOLO IN PIANO (RE) CHE HANNO RICEVUTO DAL VICARIO DEL QUESTORE DI REGGIO EMILIA DOTT. SANDRO DE ANGELIS LA LETTERA DI COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA GENERALE DI BRIGATA ENRICO SCANDONE PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

“ADDETTO A STAZIONE DISTACCATA, COMANDATO DI SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI UN INCONTRO DI CALCIO, CON PRONTEZZA OPERATIVA E FERMA DETERMINAZIONE, INDIVIDUAVA E BLOCCAVA UN FACINOROSO CHE, DURANTE UN TAFFERUGLIO, LO AVEVA COLPITO AL VOLTO PER POI DILEGUARSI. L’INTERVENTO CONSENTIVA IL SUCCESSIVO DEFERIMENTO IN STATO DI LIBERTÀ E L’EMISSIONE DI UN DASPO NEI CONFRONTI DEL TIFOSO VIOLENTO DA PARTE DELLA LOCALE QUESTURA.

Reggio Emilia 26 ottobre 2024

g) LUOGOTENENTE C.S. ROBERTO BENTIVOGLIO, MARESCIALLO CAPO VINCENZO IOZZO, VICE BRIGADIERE CRISTIAN PELUSI E APPUNTATI SCELTI Q.S. MASSIMO RUGGERI E ARTUROPIETRO MACCHIONE TUTTI ADDETTI AL NUCLEO INVESTIGATIVO DEL COMANDO PROVINCIALE CARABINIEIR DI REGGIO EMILIA CHE HANNO RICEVUTO DAL COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA COLONNELLO FILIPPO IVAN BIXIO LA LETTERA DI COMPIACIMENTO DEL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA GENERALE DI BRIGATA ENRICO SCANDONE PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE:

ADDETTI A NUCLEO INVESTIGATIVO DI COMANDO PROVINCIALE, E A SEZIONE RADIOMOBILE DI COMPAGNIA CAPOLUOGO, EVIDENZIANDO ACUME INVESTIGATIVO ED ELEVATA PROFESSIONALITÀ, CONDUCEVANO UN’ARTICOLATA ATTIVITÀ DI INDAGINE CHE CONSENTIVA DI LOCALIZZARE E TRARRE IN ARRESTO UN CITTADINO TUNISINO, AUTORE DELL’OMICIDIO DI UN CONNAZIONALE ALL’INTERNO DELLA LOCALE STAZIONE FERROVIARIA

Reggio Emilia – 31 maggio 2023 – 14 Luglio 2023

Successivamente il Presidente della Fondazione Manodori Leonello GUIDETTI accompagnato dal Comandante Provinciale ha consegnato le borse di studio concesse dalla stessa Fondazione ad altrettanti studenti figli di Carabinieri in servizio nella provincia che si sono particolarmente distinti nelle discipline scolastiche degli Istituti della scuola media inferiore e superiore della Provincia di Reggio Emilia.

Per le scuole superiori di secondo grado le borse di studio sono state consegnate ai sottonotati studenti:

1. Lorenzo SCIAMANNA, Istituti superiore indirizzo Meccatronica L. Nobili di Reggio Emilia;

2. Emma MUSSO, Liceo “Rinaldo Corso” di Correggio;

3. Martina Monaco, Istituto superiore L. Nobili di Reggio Emilia;

4. Beatrice Ferrari I.I.S. Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo Monti;

5. Ginevra RIZZELLO, Istituto superiore A. Motti di Reggio Emilia;

6. Sara GUGIELMI, Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma;

7. Alessia ESPOSITO, Liceo Scienze Umane Matilde di Canossa di Reggio Emilia;

8. Paolo GANGEMI, Istituto istruzione secondaria Antonio Zanelli di Reggio Emilia;

9. Giada CERULLO, Liceo scientifico e delle scienze umane Cavazzi di Pavullo nel Frignano;

10. Eliana NAPOLI Istituto Superiore Blaise Pascal di Reggio Emilia.

Per le scuole secondarie di primo grado le borse di studio sono state consegnate ai sottonotati studenti:

1. Giuseppe FETTA, Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano;

2. Matthias MAZZELLA, Istituto Maria Ausiliatrice di Bibbiano;

3. Sofia MILANO Istituto Comprensivo A. Manzoni di Reggio Emilia;

4. Simone MILANO Istituto Comprensivo A. Manzoni di Reggio Emilia;

5. Serena IMENEO Scuola Media Galileo Galilei di Vila Minozzo;

6. Riccardo TONDO Istituto Comprensivo “Francesco Petrarca” di San Polo d’Enza;

7. Irene FERRARI, Istituto Comprensivo “Bismantova” di Castelnovo Monti;

8. Rebecca MACCHIONE, Istituto Comprensivo “A.S. Aosta” di Reggio Emilia;

9. Nicole BELMONTE, Istituto Comprensivo “Jacopo Zannoni” di Montecchio Emilia;

10. Agnese FERRARI Istituto Comprensivo “Bismantova” di Castelnovo Monti;

La cerimonia è proseguita con la resa degli onori finali al Gonfalone della Città di Reggio Emilia decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare ed al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia.

La cerimonia si è conclusa con l’uscita dei Gonfaloni della Provincia di Reggio Emilia, dei Gonfaloni dei Comuni dove ha sede un Comando dell’arma retto da Ufficiale (Guastala, Castelnovo Monti e Scandiano) e con l’uscita delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, precedute dal medagliere del Nastro Azzurro.