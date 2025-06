Musk definisce Trump un ingrato “Senza di me avrebbe perso le elezioni”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel suo ultimo post sui social il patron di tesla Elon Musk ha affermato che Trump dovrebbe ringraziarlo per essere tornato nello Studio Ovale: “Senza di me, Trump avrebbe perso le elezioni, i democratici avrebbero il controllo della Camera e i repubblicani sarebbero 51-49 al Senato”, ha scritto Musk. Per sostenere la campagna presidenziale di Trump, il patron di Tesla ha speso almeno 250 milioni di dollari: “Che ingratitudine”, ha scritto Musk in un post successivo.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).