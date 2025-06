Il Consorzio del Parmigiano Reggiano conquista il Giappone

Il Consorzio del Parmigiano Reggiano vola a Tokyo per lanciare un nuovo progetto di comunicazione triennale dal valore complessivo di oltre 3 milioni di euro e cofinanziato all’80% dall’Unione Europea. Il piano si svilupperà fino al 2028 ed è volto a rafforzare la presenza e la conoscenza della Dop nel suo primo mercato in Asia, che nel 2024, nonostante le difficoltà legate alla svalutazione dello yen, ha segnato un +6,1% con quasi 900 tonnellate esportate.

Il lancio ufficiale avverrà questo venerdì 6 giugno con un evento dal titolo The Way of Parmigiano Reggiano presso il prestigioso Kanze Noh Theater a Ginza, nel cuore di Tokyo. L’appuntamento, che vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione quali l’ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, l’attrice cinematografica e artista Megumi e l’attore teatrale Manjiro Tatsumi, nominato “Tesoro nazionale vivente” dal governo nipponico, prevede, oltre a una conferenza e una performance di teatro Nō, la presentazione del logo del progetto realizzato dalla rinomata calligrafa Suitō Nakatsuka, le cui opere sono state esposte in una personale al Louvre.

L’obiettivo del progetto triennale è, da un lato, aumentare la notorietà e l’apprezzamento del Parmigiano Reggiano tra i consumatori giapponesi, che da anni dimostrano un interesse crescente per un prodotto d’eccellenza che, grazie al suo alto contenuto di umami, incontra e soddisfa i gusti sofisticati di una cultura gastronomica attenta alla complessità aromatica e all’equilibrio dei sapori, rappresentando un ingrediente ideale non solo nella cucina italiana, ma anche in abbinamento ai piatti tipici locali; dall’altro, rafforzare la conoscenza tecnica del prodotto tra gli operatori del settore (ristoratori, importatori e buyer) attraverso attività formative e iniziative di divulgazione. Non si tratta solo di promozione, ma di una vera e propria strategia di educazione che mette al centro i valori dell’autenticità e della qualità intrinsechi alla Dop. Nel corso del progetto sono previste attività sui social media, eventi, partecipazione a fiere, degustazioni e azioni di formazione rivolte al mondo del trade e della ristorazione.

«Il Giappone è un Paese che dimostra una straordinaria sensibilità verso i prodotti autentici, di alta qualità e con una tradizione millenaria come il Parmigiano Reggiano: siamo dunque fieri di lanciare questo progetto, che rappresenta un passo importante nel nostro percorso per rendere la nostra Dop un love brand in tutto il mondo», ha dichiarato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio. «Il recente accordo di libero scambio EPA tra Unione Europea e Giappone ha rappresentato una svolta: grazie a esso, il Parmigiano Reggiano è stato formalmente riconosciuto come Indicazione geografica protetta nel Paese del Sol Levante. Una tutela importante, che apre nuove prospettive in termini di riconoscibilità e valorizzazione del prodotto, e a cui vogliamo rispondere con un racconto che unisce cultura, tradizione e spirito artigianale: è questo il senso di “Way of Parmigiano Reggiano”, con cui miriamo a supportare la comunicazione verso il consumatore per creare una maggiore consapevolezza dei valori che rendono unico il nostro prodotto, quali la naturalità, la biodiversità e l’artigianalità della Dop».