Giornata di grande festa per la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto

“E’ stata una giornata meravigliosa, grazie a tutti”. Sono parole semplici ma altamente significative quelle del Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini, nel commentare l’evento che la Pubblica assistenza ha tenuto domenica, 1 giugno, presso la propria sede in via dei Partigiani 10. Una giornata che ha visto l’annuale assemblea per la presentazione del Bilancio ma anche l’inaugurazione di un nuovo pulmino per i trasporti ordinari e i servizi sociali donato da Gervaso Corbelli.

Quest’ultimo in particolare è stato un momento molto sentito dai presenti. Gervaso Corbelli è del resto una persona molto conosciuta a Castelnovo: è stato per diversi anni dipendente del Comune di Castelnovo Monti nel ruolo di addetto alla ricezione degli utenti, la prima persona che si incontrava entrando in Municipio ed alla quale chiedere informazioni e indicazioni. Prima era stato a lungo bidello alle scuole elementari di Castelnovo.

“Gervaso – prosegue Fiorentini – ha voluto donare questo nuovo pulmino per poter essere utile agli altri facendo un grande gesto. E’ stata per noi una grande sorpresa, un dono arrivato in un momento in cui avevamo proprio bisogno di un mezzo di questo tipo. Si tratta di un pulmino attrezzato per trasporto disabili attrezzato con l’apposita rampa”. All’evento ha partecipato la sorella di Gervaso in rappresentanza della famiglia, alla quale è stata consegnata una targa di ringraziamento da parte della Croce Verde. Presenti anche la consigliera provinciale Claudia Martinelli e l’Assessore al welfare e sociale del Comune di Castelnovo Monti Silvia Dallaporta. Ma non è stata l’unica donazione che ha reso ulteriormente speciale la giornata: “Anche i “nostri” Alpini hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ai servizi di Pubblica Assistenza donando 1.000 euro per sostenere le attività che portiamo avanti ogni giorno. Anche a loro va il più grande ringraziamento, anche perché ci sono sempre vicini per qualsiasi necessità di aiuto e collaborazione”.

È stato poi illustrato il bilancio economico e sociale, che quest’anno peraltro coincide con il cinquantesimo anno di attività. “Un bilancio – conclude il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto – che evidenzia un ottimo stato di salute per quanto riguarda la parte economica, mentre per quanto riguarda la parte dei servizi i numeri esprimono il nostro impegno quotidiano a livelli estremamente elevati, che ci rendono una componente fondamentale del sistema di soccorso e assistenza sul territorio, una componente che oggi rappresenta una colonna del sistema sanitario territoriale”. I volontari della Pubblica Assistenza sono 347, e in totale hanno erogato 116.931 ore di servizi. Hanno un’età media di 44 anni. Nel 2024 è stato erogato un totale di 21.711 servizi, oltre 16 mila pazienti trasportati. I mezzi della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto che hanno percorso in totale oltre 383.648 chilometri, più di 9 volte la circonferenza terrestre. Il totale dei servizi di emergenza è stato di 2.502.

La giornata si è chiusa con un momento conviviale, un’apericena molto partecipata in un clima di grande festa e vera amicizia.