Creatività e Intelligenza Artificiale generativa: se ne parla sabato 7 giugno a Carpi

Approfondire, grazie all’intervento di docenti universitari e ricercatori esperti nel campo, il rapporto tra creatività e Intelligenza Artificiale generativa: questo l’obiettivo di FAI – Fashion Artificial Intelligence, l’evento che, promosso dall’art director Sara Ciroldi con il supporto di Carpi Fashion System e il patrocinio di Comune di Carpi e Unimore, si terrà sabato 7 giugno, alle ore 16.30, presso le Ferrovie Creative di Carpi, in via Due Ponti 25/a).

L’incontro, su invito, si concentrerà in particolar modo sul ruolo dell’AI nel campo della moda, evidenziando opportunità e sfide per un settore che ha sempre fatto del cambiamento continuo una delle proprie caratteristiche distintive. Attraverso esempi concreti e casi d’uso, si approfondirà il funzionamento dei modelli di apprendimento e le loro possibilità di integrazione nei processi di ideazione e produzione. Un’opportunità per acquisire una comprensione consapevole di una tecnologia destinata a ridefinire il panorama creativo di tutti.

A dialogare con i partecipanti, principalmente titolari d’impresa, creativi e operatori del fashion, saranno il docente di Machine e Deep Learning presso il Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ di Unimore Simone Calderara e Marcella Cornia, docente presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane del medesimo ateneo, presso il quale si occupa di Computer Vision e Intelligenza Artificiale.

A condurre il pomeriggio, il coordinatore del Master in Fashion Trend Forecasting presso IED Milano Alberto Caselli Manzini.

Simone Calderara

Professore Ordinario di Machine e Deep Learning presso il Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell’Università di Modena e Reggio Emilia. È rappresentante per APRE-EU Cluster Digital, Industry and Space, rappresentante UNIMORE nel CINI National Artificial Intelligence and Intelligent System (AIIS) laboratory, senior member dell’Artificial Intelligence Research and Innovation center, senior member dell’AI Academy di UNIMORE, senior member dell’AImageLab laboratory . È inoltre membro di ELLIS e core member dell’UNIMORE ELLIS Unit. I suoi principali interessi di ricerca riguardano le tecniche di deep learning per l’online, incremental e continual representation learning, con applicazioni alla comprensione del comportamento umano in scenari industriali e urbani. In questo contesto, ha partecipato a numerosi progetti nazionali e internazionali e co-autore di oltre 140 pubblicazioni.

Marcella Cornia

Professoressa Associata presso il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dove si occupa di Computer Vision e Intelligenza Artificiale. Nel 2020 ha ricevuto il premio Giovani Ricercatori nella categoria “Intelligenza Artificiale e Big Data” dal Gruppo 2003 per la Ricerca Scientifica, e nel 2021 e 2022 è stata premiata per la miglior tesi di dottorato italiana ed europea nell’ambito della Computer Vision rispettivamente dall’associazione italiana per la Computer Vision, Pattern Recognition e Machine Learning e dall’European Computer Vision Association. I suoi interessi di ricerca riguardano l’integrazione tra visione e linguaggio in particolare nell’ambito dei language model multimodali, la descrizione automatica di immagini e i modelli di AI generativa, con applicazioni nei domini del fashion, dei beni culturali e delle Digital Humanities. È autrice di oltre 90 articoli scientifici in riviste e conferenze internazionali del settore.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per informazioni e prenotazioni: saraciroldi@gmail.com – 347.9673881.