Campionato Italiano di Tractor Pulling: Emozioni e Competizione a Pezzolo di Russi

Sabato 7 giugno, il cuore pulsante del divertimento si sposterà a Pezzolo di Russi, all’interno della prestigiosa festa del mutor, dove si terrà la terza tappa del Campionato Italiano di Tractor Pulling. Questo evento unico nel suo genere promette di lasciare un segno indelebile negli animi di tutti gli spettatori.

Ma ciò che rende questa competizione davvero imperdibile è la presenza del leggendario Sassolese Stars and Stripes della Scuderia Piede Pesante quattro volte campione d’Italia. La Scuderia Piede Pesante scenderà in pista per difendere il titolo di campione in carica, portando con sé la sua straordinaria esperienza e potenza. I tifosi avranno la possibilità di vivere un’emozione senza precedenti mentre queste imponenti macchine sfideranno le leggi della fisica e del potere motore in una gara avvincente.

La Pulling Arena di Pezzolo sarà il palcoscenico ideale per questo spettacolo, con un’atmosfera carica di entusiasmo e partecipazione, in grado di catturare l’attenzione di grandi e piccini. Sarà un giorno di festa, caratterizzato non solo da giri di motori e polvere sollevata, ma anche da un’entusiasmante convivialità e interazione tra appassionati e famiglie.