Biomedical valley 2025: riaccesi i riflettori sul Medtech e Healthcare italiano riunito a Mirandola

Venerdì 20 giugno, presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (Modena), dalle ore 15.00 torna Biomedical valley, la conferenza-evento del distretto biomedicale italiano alla quinta edizione, che riunisce un vasto network di imprese, promuove open innovation, partnership e collaborazioni, e che quest’anno avrà il tema “Healthy Communities”, per sottolineare l’importanza delle comunità, del contesto organizzativo positivo e su come la salute di persone e territori nasca dal dialogo continuo fra individui, ambiente, tecnologie e politiche pubbliche.

Tanti i temi tra nuove opportunità tecnologiche e sfide sanitarie globali – dalla prevenzione alla medicina territoriale fino alle terapie personalizzate – sempre evidenziando l’importanza di ecosistemi in cui ricerca, industria e welfare collaborano insieme per creare benessere e valore. Mirandola si conferma così capitale del biomedicale, simbolo di un modello virtuoso tra ricerca e sviluppo industriale, nonché piattaforma di confronto pronta ad accogliere nuove imprese e relatori di primo piano da tutto il mondo.

Ecco gli ospiti speciali:

Carlo Corazza — Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia.

— Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Michele De Pascale — Presidente della Regione Emilia‑Romagna.

— Presidente della Regione Emilia‑Romagna. Nicola Barni — Presidente di Confindustria Dispositivi Medici.

— Presidente di Confindustria Dispositivi Medici. Alessandro Chiesi — Presidente di Chiesi Farmaceutici.

E’ prevista poi una tavola rotonda tra esperti medici, con il Professor Antonio Santoro, Presidente della Fondazione Società Italiana di Nefrologia, già presidente SIN, il Professor Gaetano Gargiulo, ordinario di Cardiochirurgia all’Università di Bologna e già Direttore dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia Congenita Pediatrica e dell’Età Evolutiva, e il Professor Giorgio Iotti, già primario di Terapia Intensiva del policlinico San Matteo di Pavia, medico che curò il Paziente 1 durante la pandemia.

Sul palco anche innumerevoli speaker rappresentanti delle principali imprese del settore o filiera, tra cui Adecco, BSI, Coloplast, Fresenius Kabi, Intersurgical, MEDICA, NTT Data, Olympus, Sidam, TS Quality & Engineering. E a concludere sarà la finalissima dello Startup Bootcamp con i Pitch delle Startup vincitrici.

A condurre sarà l’esperta giornalista Ilaria Vesentini, de Il Sole 24 Ore, corrispondente per l’Emilia-Romagna.

Tutte le iniziative della Biomedical valley, che culminano con la conferenza di giugno, mirano a stimolare lo sviluppo del distretto, che da decenni porta avanti una missione tra le più nobili: migliorare la salute e la qualità della vita. Le missioni principali sono quelle di creare occasioni di Open Innovation e condivisione, fare attività di marketing territoriale per attrarre nuovi player sul territorio, da imprese a startup, passando anche per università, giovani e ricercatori. Il tema 2025 rafforza l’idea che il benessere collettivo nasce dalla cooperazione tra cittadini, imprese, istituzioni e territorio, in linea con i principi che caratterizzano la valley.