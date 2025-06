Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza al ponte Pioppa tra Novi e San Possidonio

Tra Novi di Modena e San Possidonio lungo la strada provinciale 11 è in corso un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza al ponte Pioppa sul fiume Secchia. Per consentire lo svolgimento delle attività di cantiere verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico sul ponte a partire da giovedì 5 giugno alle ore 7,00, fino a martedì 10 giugno alle ore 19,00 per consentire le attività di asfaltatura dell’impalcato.

I lavori, che sono eseguiti dalla ditta Gemmalpe srl di Modena per un importo complessivo di 150mila euro, prevedono il ripristino strutture portanti dell’impalcato con riparazioni locali e sistemi di rinforzo strutturale per le parti ammalorate, il rifacimento del tappeto di usura previa scarifica dell’esistente, la manutenzione degli scarichi di raccolta delle acque sulle due campate laterali e la protezione del cordolo laterale.

Il ponte era già stato oggetto di limitazioni al transito nel mese di maggio, per consentire la prima parte delle lavorazioni sulla sede viaria.

Il ponte Pioppa venne realizzato nel 1923 e inaugurato nel 1925. E’ realizzato in calcestruzzo armato, con luce centrale a forma di arco e due campate laterali per una lunghezza complessiva di 100 metri.

Nel corso del secolo scorso, a causa del conflitto mondiale, del degrado fisiologico e di cedimenti, il ponte ha subito numerosi interventi, per il restauro e per l’adeguamento normativo ai nuovi carichi previsti per legge. Gli ultimi interventi strutturalmente rilevanti sono stati eseguiti agli inizi degli anni duemila, con rinforzo dell’arco, delle due campate laterali e delle imposte dell’arcata centrale.