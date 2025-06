Informazioni utili in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari “Hello world” tour

In occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in programma alla RCF Arena Campovolo di Reggio Emilia sabato 7 giugno 2025, le vie di accesso e limitrofe alla RCF Arena saranno interessate da modifiche alla viabilità e alla sosta che verranno pubblicate su questa pagina, insieme alle altre informazioni utili su come raggiungere l’area, i parcheggi, ecc.

Dettaglio modifiche alla viabilità

La sezione è in aggiornamento

Strade chiuse

A partire dalle ore 22.00 di venerdì 6 giugno 2025, fino alla fine del deflusso post concerto, sarà istituita la zona rossa in Via dell’Aeronautica, nel tratto da Via Caduti delle Reggiane (esclusa) a Via Agosti (inclusa). In quest’area sarà possibile solo ed esclusivamente il transito pedonale.

Saranno inoltre chiuse al traffico, ad eccezione di residenti e diretti alle attività: Via del Chionso, Via Adua (da Via Bligny esclusa a Via dell’Aeronautica), Via Agosti, Via Mozart (dal ponte della tangenziale a Via del Chionso), Via Vertoriba, Via Lenin (da via degli Azzarri a Via Vertoiba).

Infine sarà chiusa al traffico Via Montagnani Marelli, ad eccezione di: residenti, diretti alle attività e diretti ai parcheggi gold, parcheggio persone con disabilità (purchè già prenotato con il biglietto) e staff.

Divieti di sosta

A partire dall’1.00 del 7 giugno, fino alle 6 di domenica 8 giugno, è in vigore il divieto di sosta con rimozione per tutti i mezzi in:

Via del Partigiano (dalla rotatoria di Via Turri a Via dell’Aeronautica);

Via dell’Aeronautica;

Via Vertoiba;

Via Agosti;

Via Officine Meccaniche Reggiane;

Via Caduti delle Reggiane;

Via Saragat lato Est;

Via del Chionso (da via Mozart a Via dell’Aeronautica);

Piazzale Romano;

Piazzale Lari;

Piazzale Atleti Azzurri d’Italia;

Via Taddei;

Via Degani (qui, alle spalle dell’hotel Airone, sarà posizionata un’area riservata ai Taxi per il solo arrivo al concerto. Al ritorno sarà possibile raggiungere i taxi in piazzale Marconi o in zona Tribunale);

Via della Croce Rossa e parcheggio della Croce Rossa.

Chiusure uscite tangenziali e sottopassi

Sabato 7 giugno 2025, l’uscita 3 della tangenziale Nord di Reggio Emilia sarà chiusa in entrambe le direzioni, con divieto di sosta e fermata nelle corsie di emergenza nei pressi dell’uscita.

Sarà inoltre chiuso il sottopasso ciclopedonale tra Via Caduti delle Reggiane e Gavassa.

Orari

L’inizio del concerto è in programma alle ore 21.00, l’apertura dei cancelli alle 15.30.

Consigliamo a tutte e tutti di arrivare con anticipo per agevolare le procedure di controllo ed ingresso.

Quali sono le uscite autostradali consigliate?

Al casello autostradale di Reggio Emilia potrebbe esserci traffico intenso, per queto, per raggiungere il luogo del concerto e i relativi parcheggi, consigliamo:

Se arrivi da Verona , l’uscita Carpi sull’A22;

, l’uscita sull’A22; Se arrivi da Modena , l’uscita Modena Nord sull’A1;

, l’uscita sull’A1; se arrivi da Milano, l’uscita Terre di Canossa sull’A1.

Info parcheggi e come raggiungerli

La gestione dei parcheggi è a cura di Parkforfun. É possibile prenotare in anticipo il proprio posteggio sul sito dell’azienda.

Di seguito i percorsi di accesso ai parcheggi:

Parcheggio Aeroporto (auto)

Uscita autostradale consigliata: Modena Nord.

Percorso finale da seguire: Via Martiri di Cervarolo > Via del Partigiano > Via dell’Aeronautica.

Parcheggio Via del Chionso (auto)

Uscita autostradale consigliata: Terre di Canossa.

Percorso finale da seguire: Tangenziale Nord di Reggio Emilia (SS722) direzione Modena > ingresso diretto da Area di servizio ENI (tra uscita 4 e uscita 3).

Parcheggi Farmacie (auto) – non ancora in vendita

Uscita autostradale consigliata: Modena Nord.

Percorso finale da seguire: Via Bacone > Tangenziale Nord direzione Parma > ingresso diretto dalla Tangenziale (tra l’uscita 3 e l’uscita 4).

Parcheggio stadio (Bus e Camper)

Uscita autostradale consigliata: Terre di Canossa.

Percorso finale da seguire: Via Lincoln > via Morandi > Via Ruini > Via Romano o Via Duo.

Parcheggio Kiss&Ride

Tutte e tutti coloro che devono accompagnare o andare a prendere persone che partecipano al concerto possono utilizzare il parcheggio Kiss&Ride di Piazzale Romano (Zona Stadio).

L’area è raggiungibile uscendo al Casello A1-Terre di Canossa e percorrendo: Via Lincoln > Via Morandi > Via Ruini > Via Romano.

Fino alle 21 sarà possibile sostare solo per il tempo necessario a scaricare le persone da accompagnare. Dalle 21 in poi, sarà possibile parcheggiare nell’area indicata in attesa di recuperare le persone accompagnate.

Parcheggi Moto e Bici

Consigliamo a tutte e tutti coloro che ne hanno la possibilità di raggiungere il luogo del concerto a piedi o in bicicletta. In Via Saragat è stata predisposta un’area dedicata al parcheggio bici e moto.

Il parcheggio biciclette è gratuito, il parcheggio moto è a pagamento su prenotazione sul sito di Parkforfun.

Area Tende

É possibile prenotare l’area tende allestita presso la pista di avviamento al ciclismo “Giannetto Cimurri” (Via Marro, 2) e gestita da Parforfun utilizzando questo link.

Deposito bagagli

Sarà attivo un deposito bagagli presso l’Oratorio Don Bosco (Via Adua, 79), dalle ore 10.00 di sabato 7 giugno, alle ore 2.00 di domenica 8 giugno.

Il costo del deposito sarà:

10 euro a bagaglio;

5 euro per il casco.

Numeri utili

Per supportare l’utenza, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Reggio Emilia ha previsto orari di risposta telefonica straordinari per fornire informazioni sulla viabilità.

É possibile contattare l’ufficio al numero 0522-456660 nei seguenti orari:

mercoledì 4 e giovedì 5 giugno dalle 8.30 alle 13.00;

venerdì 6 giugno dalle 8.30 alle 18.30;

sabato 7 giugno dalle 8.30 alle 20.30.

Modifiche al Trasporto Pubblico Locale

Per tutte le eventuali modifiche al trasporto pubblico, invitiamo a consultare il sito seta.it/re.

Informazioni sull’evento

Per tutte le informazioni sull’evento, invitiamo a contattare gli organizzatori, consultando il sito rcfarena.com.

Limitazioni alla somministrazione e consumo di bevande alcoliche e al commercio

In aggiornamento.

Treni speciali

Non sono previsti treni speciali per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari alla RCF Arena Campovolo del 7 giugno 2025.