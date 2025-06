“Correndo nel tempo: da Enzo Ferrari a Michael Mann”, il 7 e 8 giugno in piazza Mazzini a Modena

Si intitola “CORRENDO NEL TEMPO. DA ENZO FERRARI A MICHAEL MANN. Modena e la passione dei motori nelle pitture fotografiche di Gennaro Graziano” la mostra che sarà visitabile sul rialzato di Piazza Mazzini, sabato 7 e domenica 8 giugno dalle 10 alle 19, proposta da Modenamoremio in occasione del Motor Valley Fest 2025. Si tratta di 40 immagini artistiche consistenti in antiche fotografie d’epoca acquerellate dall’artista, ormai noto per la sua particolare tecnica, Gennaro Graziano. Attraverso due momenti diversi, 20 immagini sabato narrando la storia Ferrari e domenica altre 20 con la storia Maserati e Stanguellini, Graziano propone un omaggio emozionale alla storia dell’automobilismo sportivo modenese e alla passione dei motori che qui si tocca con mano da sempre.

“L’automobilismo sportivo non è fatto solo di talenti individuali, – spiega l’artista – ma anche di industria e senso degli affari che a Modena grazie a felici circostanze, si sono concretizzati nei tre Marchi prestigiosi di Ferrari, Maserati e Stanguellini. Con le immagini di questa mostra ho voluto raccontare la loro storia sportiva dagli anni ‘20 agli anni ‘50 del ‘900, ritoccando ad acquarello le immagini facendo emergere la passione per le corse facendo capire il coraggio e la professionalità di quegli anni ruggenti. La mia pittura fotografica conferisce a figure e paesaggi di vecchie fotografie in bianco e nero un nuovo stato di grazia acquisendo suggestione e nuovo significato”.

Ad arricchire l’esposizione vi sarà, al centro dell’area espositiva, un autentico Filone di Testarossa realizzato da Afro Gibellini, l’ultimo battilastra della Scaglietti. Il filone era fatto di fil di ferro che veniva lavorato a mano e serviva come manichino per poi rivestirlo con le lamiere sagomate a mano. Quello esposto era stato presentato nel lontano 1957 e prodotto per pochissimi anni. Tuttora il Sig. Afro Gibellini produce questi esemplari con questa tecnica unica al mondo.