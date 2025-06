“Salvaterra Rock”: quattro giorni a suon di rock, musica da discoteca e ottimo cibo

E’ Salvaterra Rock – Music For Peace, festival musicale che incontra il patrocinio dell’Amministrazione comunale, che ritorna al Parco del Liofante di Salvaterra con quattro serate tributo a dei veri e propri mostri sacri del rock mondiale.

Si inizia giovedì 5 giugno con i From Zero che daranno vita a un tributo alla celeberrima band dei ‘Linkin Park’, per proseguire il giorno dopo – venerdì 6 giugno – con un tributo agli Oasis grazie agli Oasis it.

Sabato 7 giugno sarà il momento – Guns ‘n Roses con la band Guns Celebration e, infine, si chiude domenica 8 giugno con un tributo a Bruce Springsteen grazie ai Blood Brothers.

A completare le singole giornate anche la musica dance grazie ai dai dj set di Luca Coveri e la presenza costante di Daddy Radio.

Il tutto accompagnato da aperitivi e ottimo cibo.