Mattinata intensa per i ragazzi delle medie di Vezzano con l’inaugurazione delle targhe viarie da loro progettate

Questa mattina i ragazzi delle scuole medie di Vezzano sul Crostolo, accompagnati dai loro insegnati, si sono radunati con cittadini e genitori, con il Sindaco Stefano Vescovi, il Vicesindaco Mauro Lugarini, l’Assessore alla Cultura Paolo Francia, i rappresentanti di Istoreco, per inaugurare le nuove targhe viarie risignificate dal lavoro dei ragazzi delle classi 3ᵉ nel corso del progetto didattico “Un nome, un volto, una storia”: Via Giacomo Matteotti, Via Antonio Piccinini, Via Francesco Lolli.

Il progetto promosso dall’Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo, in collaborazione con Istoreco e con la scuola secondaria di I° grado “A. Manini”, giunto alla sua X° edizione, negli anni ha prevalentemente affrontato i fatti storici del periodo della fine del secondo conflitto mondiale tra i quali l’eccidio de La Bettola dove furono uccisi 32 civili e 3 partigiani.

Visto che nel 2024 si è celebrato il centenario degli omicidi di Giacomo Matteotti e di Antonio Piccinini, assassinati dalle squadre fasciste, e che nel 2025 ricorreranno i cent’anni dalla morte di Francesco Lolli, Sindaco di Vezzano nel 1920, duramente perseguitato dai fascisti, il progetto 2024-2025 si è invece incentrato su queste tre figure e sugli fatti storici che hanno portato poi ai drammi quali la guerra e l’eccidio de La Bettola.

Gli studenti sono stati i protagonisti del progetto: dopo l’inquadramento storico degli anni ’20 e ’30 con la nascita e l’affermazione del regime fascista, hanno ricostruito le biografie di Matteotti, Piccinini e Lolli per poi incontrare un esperto di comunicazione che ha fornito loro indicazioni per la riprogettazione delle targhe viarie dei tre antifascisti.

I ragazzi hanno poi camminato sul sentiero della Strage della notte di San Giovanni e hanno incontrando la superstite dell’eccidio de La Bettola Liliana Del Monte: in questa occasione hanno presentato all’Amministrazione Comunale le loro proposte per la risignificazione delle tre vie.

L’Amministrazione Comunale ha così fatto sintesi dei bozzetti presentati dagli studenti giungendo alla produzione delle nuove insegne stradali delle quali oggi sono state inaugurate quelle di Via Giacomo Matteotti e Via Antonio Piccinini, mentre quelle di Via Francesco Lolli saranno inaugurate il prossimo mese di luglio.

Sulle nuove targhe, oltre al nome della via, compaiono un libro a simboleggiare l’importanza della cultura contro ogni forma di oppressione e dittatura, i volti con le date di nascita e morte dei tre antifascisti e un garofano rosso simbolo di forza e resistenza.

La mattinata è proseguita con un flash mob organizzato dalla scuola in cui gli studenti hanno simbolicamente dedicato una via a persone per loro importanti. L’ultima via è stata intitolata ai caduti di Gaza, per esprimere il forte sentimento dei giovani contro il genocidio che si sta perpetrando in Palestina e in memoria delle oltre 50.000 vittime di Gaza.

Il Sindaco è quindi intervenuto ricordando come, nella Festa della Repubblica appena celebrata, il Presidente della Repubblica abbia apertamente condannato le rappresaglie contro la popolazione civile nella striscia di Gaza invitando ad un risveglio delle coscienze di tutti.

La densa giornata dei giovani vezzanesi si è poi conclusa con l’inaugurazione di un murales realizzato dagli stessi studenti nel cortile della scuola.

Per il lavoro realizzato l’Amministrazione Comunale ringrazia Istoreco nonché la dirigenza dell’Istituto Comprensivo con il corpo docente ed in particolare le professoresse Marica Triani, Boschini Chiara, Poli Federica, Capradossi Ombretta.