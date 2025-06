Lella Lombardi, quando la Formula 1 è donna

“Lella Lombardi. Un pilota, una donna” è il libro di Giacomo Arosio edito da Minerva che verrà presentato giovedì 5 giugno alle ore 21 alla Biblioteca Mabic di Maranello, in un evento curato da AWA Automotive Women Association.

Il libro ripercorre la lunga carriera di Lella Lombardi, unica pilota donna ad avere ottenuto punti nella Formula 1. Un primato – tuttora ineguagliato – che rappresenta il coronamento di una lunga carriera, iniziata negli anni Sessanta del ‘900 con le formule minori, proseguita nell’impegnativo contesto della Formula 3 e riconosciuta in ambito internazionale grazie ai positivi risultati in Formula 5000.

Dopo l’esperienza nella Formula 1, Lella Lombardi ha trovato una seconda giovinezza agonistica al volante delle “sport-prototipo” Osella prima e delle vetture “turismo” Alfa Romeo poi, affermandosi nelle gare del Mondiale Marche e del Campionato Europeo. Con il ritiro dalle competizioni nel 1988, ha poi dato vita a una scuderia che porta il suo nome, ma le sue condizioni di salute le hanno impedito di proseguire l’attività: malata da tempo, Lella si spegne nel 1992 a soli 51 anni.

Donna di eccezionale temperamento e in forte anticipo sui tempi, Lella Lombardi rappresenta – oggi come allora – un esempio di come sia possibile ottenere risultati grazie al proprio talento e ad una incrollabile forza di volontà, anche in uno sport usualmente declinato al maschile. A corredo della biografia, il libro propone anche numerose fotografie, in buona parte inedite, e un palmares dettagliato che prende in esame circa trecento gare disputate.

Intervengono alla serata Giacomo Arosio, autore del volume, Matteo Panini Presidente Circolo della Biella, Laura Tancredi di Automotive Women Association, Roberto Mugavero di Minerva Edizioni. Modera l’incontro il giornalista Emiliano Tozzi Direttore collana Flat Out – Minerva.