Florim pubblica la 17ª Dichiarazione di Sostenibilità

Florim presenta la 17ª edizione del proprio report annuale, che da quest’anno cambia nome in “Dichiarazione di Sostenibilità” anticipando l’adozione dei nuovi standard ESRS previsti dalla direttiva europea CSRD. Un impegno pionieristico avviato dal 2008 e che oggi si rinnova in chiave ancora più trasparente, comparabile e orientata al futuro.

«Abbiamo attraversato un altro anno di grandi incertezze […], ma, nonostante questo, abbiamo raggiunto gli obiettivi industriali e di sostenibilità che ci eravamo prefissati», scrive il Presidente Claudio Lucchese nella lettera agli stakeholder, ringraziando i collaboratori e ribadendo la solidità di un percorso che guarda lontano anche nei momenti più complessi.

Lato investimenti (oltre 300 milioni di euro negli ultimi cinque anni) si segnala che nel 2024 è stato completato un importante progetto di ristrutturazione dello stabilimento di Fiorano Modenese (Plant 1) ed è iniziato un intervento di rinnovo della FLORIM Gallery, lo spazio che negli anni si è affermato come salotto culturale del distretto ceramico. Rafforzata inoltre la presenza internazionale con il nuovo Flagship Store di Londra e il restyling dello showroom di Milano. Sono già iniziate le nuove aperture previste per il 2025, con i primi spazi inaugurati a Roma e Los Angeles, seguiti a breve da quello di Seul.

Dal 2011 sono stati effettuati investimenti mirati alla sostenibilità per 74 milioni di euro, di cui circa 10 milioni solo nel corso del 2024.

Sul fronte ambientale, l’azienda conferma investimenti in progetti concreti legati all’energia rinnovabile, all’efficienza energetica, al packaging e all’economia circolare. Anni di ricerca l’hanno resa un punto di riferimento unico per l’attenzione ambientale, come dimostrano i numeri, le certificazioni e i riconoscimenti ottenuti.

Proseguono anche le iniziative in ambito sociale con la quinta edizione del Master in Florim, numerose attività di welfare e una nuova piattaforma di formazione interna. Importante anche il sostegno al territorio attraverso le attività della Fondazione Ing. Giovanni Lucchese e il Centro Salute e Formazione.

Nel documento sono riportati anche gli obiettivi che guideranno i prossimi passi dell’azienda lungo il proprio percorso di crescita sostenibile.