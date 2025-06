Felici nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione

E’ Simone Felici, 44enne di Casalgrande fino all’altro giorno ispettore capo responsabile del presidio di Rubiera, il nuovo comandante della Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia. Il successore di Italo Rosati, come noto passato al comando della Polizia locale di Reggio, è stato individuato con una procedura ad evidenza pubblica a cui hanno partecipato oltre 40 candidati da tutta Italia.

“Felicitazioni sincere e un caloroso augurio di buon lavoro al nostro nuovo comandante – ha dichiarato il presidente dell’Unione Tresinaro Secchia, Fabrizio Corti, esprimendo la soddisfazione anche della Giunta e del direttore operativo Federica Manenti – Siamo certi che con Felici, di cui abbiamo già avuto modo di apprezzare in questi anni la professionalità e l’impegno, la nostra Polizia locale continuerà a garantire presidio del territorio e vicinanza ai cittadini, per assicurare il rispetto della legalità e incrementare la sicurezza urbana, anche grazie al prezioso sostegno delle politiche giovanili messe in campo dall’Unione. Così come le nuove importanti assunzioni dell’ultimo biennio, che hanno consentito al Corpo intercomuale di raggiungere le 54 unità, permetteranno al nuovo comandante di valorizzare ulteriormente il fondamentale lavoro della nostra Polizia locale a favore delle nostre comunità”.

Entrato in Polizia locale nel 2009 all’Unione Terre matildiche, Simone Felici dall’anno dopo è passato all’Unione Tresinaro Secchia dove è rimasto fino al 2017, quando è diventato ispettore all’Unione Reno Galliera, e dove è tornato a fine 2018 assumendo nel 2020 la responsabilità del presidio di Rubiera. E proprio il sindaco di Rubiera, nonché assessore dell’Unione con delega alla Polizia locale, Emanuele Cavallaro, sottolinea come “in questi anni Felici si sia distinto per l’impegno quotidiano nella gestione delle attività di controllo del territorio, nella prevenzione delle situazioni di rischio e nell’avvio di progetti di prossimità con i cittadini sapendo instaurare, grazie al suo approccio collaborativo, un rapporto di fiducia con le realtà associative, le scuole, le famiglie e gli operatori economici del territorio”. “La sua capacità di problem solving e di ascolto attivo hanno contribuito a potenziare l’efficacia operativa del distretto di Rubiera – conclude Cavallaro – L’ispettore Felici, che già conosce il nostro territorio, ha costantemente dimostrato serietà e passione nel suo servizio, mettendo sempre al centro la sicurezza dei cittadini e l’innovazione dei metodi di intervento. Sono certo che saprà guidare con successo l’intero Corpo, affrontando con determinazione le nuove sfide che questo contesto complesso richiede. Buon lavoro al neo comandante Felici, che certamente saprà essere anche un buon “capitano” per tutta la sua bella squadra.”