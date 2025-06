Domani sera al Teatro Dehon, per la rassegna Diverse abilità in scena: “BLISTER – prendiamoci cura”

Mercoledì 4 giugno 2025 alle ore 21.00 al Teatro Dehon, via Libia 59, Bologna, nell’ambito della rassegna “Diverse abilità in scena” promossa da Gli amici di Luca Casa dei risvegli Luca De Nigris la compagnia Magnifico Teatrino Errante debutta con un nuovo spettacolo dal titolo: “BLISTER – prendiamoci cura”. La regia è di Valeria Nasci e Mariateresa Diomedes. Ingresso a offerta libera.

Una commedia contemporanea dal sapore amaro che attraversa sintomi e follie del nostro tempo, o di un tempo possibile.

Lo spettacolo ambientato in un non–luogo immaginario indaga in maniera provocatoria un cortocircuito di sintomatologie e cure in cui tutto si mischia e si ripete, tra circoli viziosi e solitarie prigioni.