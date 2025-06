Contributi per frequentare i Centri estivi a Fiorano Modenese

Il Comune di Fiorano Modenese partecipa, anche per l’estate 2025, al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro” della Regione Emilia-Romagna, finanziato con risorse del FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus – Rif. PA 23843/RER).

Il programma prevede un sostegno economico a copertura della retta dei Centri estivi accreditati per i figli di età compresa fra i 3 e i 13 anni, estesa fino ai 17 anni in presenza di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992. I minori quindi dovranno essere nati dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2022 (o dal 1/1/2008 per i minori con disabilità). Sono esclusi i bambini nati nel 2022 che frequentano servizi estivi di prolungamento del nido 0-3 anni .

Le domande si presentano esclusivamente online, dal 5 giugno al 27 giugno 2025, tramite SPID o CIE, collegandosi al sito comunale, sezione “Centri Estivi per famiglie – Contributi” sul portale Entranext.it. È necessario compilare una richiesta per ciascun figlio; l’invio è confermato da ricevuta con numero di protocollo.

Il contributo è riconosciuto in base all’ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni che non deve essere superiore a 26.000 euro. Copre la quota settimanale di retta fino a 100 euro per un massimo di tre settimane, o più settimane qualora la tariffa sia inferiore, entro il tetto complessivo di 300 euro a figlio. Per i minori con disabilità il beneficio è concesso indipendentemente dal valore ISEE, con priorità di ammissione.

Per richiedere l’agevolazione occorre che il genitore o tutore del minore sia residente nel Comune di Fiorano Modenese; che il minore sia iscritto e frequenti un centro estivo accreditato in Emilia-Romagna e che entrambi i genitori (o l’unico presente) siano occupati, oppure, se non occupati, siano in mobilità, cassa integrazione, o con patto di servizio sottoscritto presso il Centro per l’impiego, quale misura di politica attiva del lavoro (Dichiarazione di Immediata Disponibilità presso il centro per l’impiego di riferimento).

È ammesso un solo genitore lavoratore se l’altro è impegnato in via continuativa nella cura di un familiare con disabilità grave o non autosufficienza. Il genitore che presenta domanda di contributo deve essere l’intestatario delle fatture rilasciate dal Centro estivo e dovrà essere (co)intestatario del conto sul quale sarà accreditato il rimborso.

L’elenco dei centri estivi accreditati e il testo integrale del bando sono pubblicati sul sito del Comune di Fiorano Modenese. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione del Comune: tel. 0536 833420, e-mail scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it.