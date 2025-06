Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 nell’area metropolitana

A ottobre 2025 prenderà il via la nuova edizione del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale. Sono 24 i Comuni metropolitani coinvolti per il corrente anno: Anzola dell’Emilia, Baricella, Bologna, Budrio, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Marzabotto, Medicina, Monghidoro, Monzuno, Ozzano dell’Emilia, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Valsamoggia, Zola Predosa.

Il Piano Generale del Censimento (PGC) prevede che i Comuni individuino i rilevatori fra il personale dipendente, oppure, qualora questo non sia in possesso dei requisiti minimi richiesti, o non risulti in numero sufficiente, che si rivolgano a personale esterno, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Per supportare i Comuni nel reperimento di persone disponibili allo svolgimento delle funzioni di rilevatore, la Città metropolitana ha approvato l’Avviso pubblico per soli titoli ai fini della costituzione dell’Albo metropolitano dei rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni.

Le domande possono essere inviate fino alle 13 di lunedì 16 giugno 2025.

Per svolgere la funzione di rilevatore, come previsto nel PGC e successive circolari Istat, costituiscono requisiti minimi, da possedere all’atto di compilazione:

avere età non inferiore a 18 anni; essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet), possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica); possedere esperienza in materia di rilevazioni statistiche, e in particolare di effettuazione di interviste; avere un’ottima conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; godere dei diritti politici (tale requisito si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani e a quelli appartenenti all’UE) e non aver subito condanne penali; avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, o un regolare permesso di soggiorno;

Costituiscono requisiti preferenziali il possedere una forte motivazione verso il tipo di attività; avere buone capacità comunicative; avere autonomia organizzativa; avere attitudine ai rapporti interpersonali e buone capacità relazionali.

Per inviare la domanda di inserimento nell’Albo metropolitano dei rilevatori è necessario compilare in ogni sua parte il modulo informatico che si trova a questo indirizzo .

L’accesso al modulo informatico per la redazione della domanda avviene esclusivamente tramite SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale.

È inoltre obbligatorio allegare alla domanda il curriculum in forma di file .pdf, non necessariamente firmato.

Nel corso dell’istruttoria non saranno fornite informazioni, telefoniche o di altro tipo, sulla completezza delle domande inoltrate.

A conclusione dell’istruttoria, l’Albo dei rilevatori per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni sarà consultabile qui.

Per informazioni

Servizio Studi e Statistica per la programmazione strategica

statistica@cittametropolitana.bo.it telefono 051 659 9200