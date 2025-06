Ateneo di Bologna ed Aetna Group insieme per la ricerca e l’innovazione

È stato firmato dal Rettore Giovanni Molari con Aetna Group S.p.A. un accordo di collaborazione quinquennale, fortemente voluto dagli Amministratori delegati del Gruppo, Valentina ed Enrico Aureli, e dal Direttore Generale Federico Spallino. Dati il positivo pregresso e le opportunità strategiche delle tante collaborazioni avviate negli anni, l’Ateneo ed Aetna hanno confermato di voler proseguire e consolidare ulteriormente la loro intesa, anche al fine di esplorare nuove potenzialità collaborative negli ambiti di reciproco interesse.

L’accordo prevede lo svolgimento di specifici progetti di ricerca in collaborazione, come anche attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica finanziate da Aetna, borse di studio, assegni di ricerca e borse di Dottorato, creazione e accesso condiviso a infrastrutture di ricerca e laboratori comuni, attività di divulgazione dei risultati della ricerca, e organizzazione di seminari ed eventi di approfondimento su tematiche di avanguardia.

La collaborazione riguarderà anche l’ambito didattico e quindi l’organizzazione di attività formative sia per la comunità studentesca dell’Alma Mater sia per l’azienda, concordando che per le attività formative l’Ateneo potrà attribuire incarichi didattici, anche con attribuzione della responsabilità, ad esperti qualificati che l’azienda individuerà annualmente fra il proprio personale in possesso dei requisiti previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Le attività di formazione saranno rivolte anche ai dipendenti di Aetna in linea con le politiche di formazione continua, svolte da docenti dell’Università.

Non mancheranno iniziative di orientamento al lavoro per agevolare l’ingresso in Azienda per le studentesse e gli studenti dell’Alma Mater, e il rafforzamento di collaborazioni in ambito internazionale. Infine, saranno portati sul tavolo della collaborazione progetti di impatto sul territorio e la società, e quindi progetti di cooperazione allo sviluppo, di sostenibilità, di innovazione e comunicazione sociale, progetti di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale dell’Università, iniziative sportive.

Negli ultimi anni Ateneo ed Aetna hanno collaborato a vari progetti, tra cui: la consulenza di ricerca con CIRI-MAM, il progetto finanziato UE H2020-Change2Twin, il progetto AETNA ACC2TWIN sull’argomento “Sviluppo di un modello digitale (Digital Twin) della deformazione che subisce un pallet di prodotti a seguito delle forze a cui è sottoposto nel trasporto”, Simulazioni CFD per forni termici, Simulazioni Cinetodinamiche di gruppi di macchine, tesi di laurea e seminari di Meccatronica in Ateneo in alcuni corsi, oltre alla partecipazione a diverse edizioni del Career day Unibo.