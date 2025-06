Successo per l’ottava edizione della Sassmagna

L’ottava edizione della Sassmagna, manifestazione enogastronomica a mobilità sostenibile a cura di ASD San Giorgio e Associazione culturale Rock’s, si è svolta sabato scorso 31 maggio su un percorso di 9 km che ha permesso di scoprire angoli segreti e i monumenti principali della città di Sassuolo.

Il percorso era diviso in 7 tappe e i partecipanti hanno fatto pausa tra una e l’altra degustando i prodotti tipici locali, con in sottofondo di musica dal vivo o dj set.

L’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre 1800 persone di tutte le età.

L’evento è andato sold out nel giro di poche ore dal suo annuncio.

La festa finale, ad ingresso gratuito, si è svolta al Temple Bar di Sassuolo dove ieri si è tenuta anche la secondo giornata (in fase sperimentale) con band locali oltre ad un contest canoro e dj set fino a tarda notte. Nella due giorni non è mancata la diretta di Linea Radio con le interviste ai partecipanti, riascoltabile sul sito dell’emittente: