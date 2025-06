Federica Carnuccio (FdI): “Sconcertata dal PD e dalla consigliera Rossi. Si attacca la minoranza, non si rispettano i dipendenti”

“Sono sconcertata dalle dichiarazioni rilasciate dal Partito Democratico e dalla Consigliera Comunale Rossi, che invece di manifestare rispetto e attenzione nei confronti dei dipendenti comunali, preferiscono lanciare accuse contro la minoranza. Una minoranza che ha semplicemente chiesto il rispetto dovuto a persone che si trovano in una fase processuale, senza alcuna condanna né sentenza depositata”.

Così interviene Federica Carnuccio, membro del Direttivo Provinciale di Fratelli d’Italia, commentando le recenti polemiche emerse durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale. “Ad oggi – prosegue Carnuccio – Fratelli d’Italia ribadisce con fermezza il proprio sostegno e ringraziamento ai dipendenti comunali, troppo spesso mortificati da questa amministrazione. Invece di valorizzare le risorse interne, si continua a preferire consulenze esterne costose, che impoveriscono il patrimonio umano e professionale del nostro Comune”.

La rappresentante di FdI punta il dito contro la gestione della seduta consiliare in questione: “Un attacco organizzato e premeditato, con la consigliera Rossi collegata da remoto esclusivamente per mostrare un telo bianco, leggendo un intervento che appariva chiaramente già preparato. È legittimo pensare che tutto fosse stato pianificato e che anche il sindaco ne fosse a conoscenza”.

“È grave che il primo cittadino – continua Carnuccio – non abbia richiesto le dimissioni della consigliera dopo un gesto così plateale e irrispettoso. Questo dimostra, ancora una volta, l’assenza di una guida forte e autorevole al timone della maggioranza. Una guida che dovrebbe garantire rispetto e tutela verso coloro che ogni giorno lavorano per la sicurezza, il benessere delle famiglie e il buon funzionamento della città”.

Infine, l’esponente di Fratelli d’Italia lancia un duro monito: “Se il sindaco continuerà a non intervenire con decisione, certifica la propria incapacità di affrontare le criticità. È sotto gli occhi di tutti: da oltre un anno la città versa in una condizione di abbandono e autogestione. I cantieri pubblici sono rallentati, cresce la percezione di insicurezza e manca completamente una visione politica per il futuro. I cittadini meritano rispetto, serietà e risposte concrete”.