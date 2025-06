Cercano di evitare la multa rubando un estintore dal casello autostradale

Nella passata settimana la Sezione Polizia Stradale di Bologna ha predisposto una serie di attività ad “ALTO IMPATTO” sulla tangenziale e le Autostrade del nodo bolognese, con la messa in campo di pattuglie appositamente dedicate a contrastare i comportamenti di guida particolarmente pericolosi per la sicurezza stradale.

Durante tali controlli, la Polstrada è riuscita ad individuare un automobilista che, sebbene gli fosse stata sospesa la patente da circa un mese per essere stato coinvolto in un incidente stradale mentre era in stato di ebbrezza, aveva continuato a guidare la propria auto. Per l’uomo è scattata una salatissima sanzione pecuniaria di almeno 2.000 euro e la segnalazione al Prefetto di Bologna per la revoca definitiva della patente.

Durante un altro servizio mirato al controllo dei veicoli industriali, gli Agenti della Polstrada di Bologna hanno fermato al casello di Altedo dell’autostrada A13 un mezzo pesante che trasportava merci pericolose, con due autisti sul veicolo. Mentre i poliziotti procedevano a contestare alcune importanti infrazioni per la mancanza a bordo del mezzo degli estintori previsti dalla normativa, uno dei due autisti si presentava agli Agenti con in mano tale dispositivo, asserendo di averlo improvvisamente rinvenuto a bordo della cabina.

Anche se insospettiti da questo “improvviso” ritrovamento gli Agenti si vedevano costretti ad interrompere la verbalizzazione delle infrazioni rilevate precedentemente, lasciando liberi gli autotrasportatori di riprendere la propria marcia. Dopo alcuni minuti, però, l’addetta al casello di Altedo riferiva di essersi accorta che, dalle dotazioni di sicurezza esterne dello stabile, mancava proprio un estintore. Sospettando che potesse trattarsi proprio dell’estintore improvvisamente mostrato dall’autista del mezzo pesante poco prima, gli Agenti si sono messi alla ricerca del veicolo poco prima controllato, riuscendo ad intercettarlo all’altezza dell’uscita autostradale di Ferrara sud.

A bordo del mezzo era ancora presente l’estintore prelevato poco prima dal casello di Altedo: per gli autotrasportatori è scattata immediatamente la denuncia per il reato di furto, inoltre al conducente è stata anche comminata una sanzione di oltre 850 euro per la mancanza dell’estintore al momento del primo controllo, oltre al ritiro della patente di guida che sarà trasmessa in Prefettura ai fini della sospensione per 15 giorni.

La Polstrada di Bologna proseguirà durante le prossime settimane nelle attività di prevenzione e controllo sulle arterie autostradali e sulle strade ordinarie, al fine di contrastare i comportamenti puniti dal Codice della Strada.

Si precisa che quelle finora formulate nei confronti dei soggetti arrestati sono ipotesi accusatorie ancora al vaglio delle competenti Autorità Giudiziarie e che i procedimenti sono in fase di indagine preliminare, essendo la responsabilità penale provata solo con sentenza di condanna passata in giudicato.