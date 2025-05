Senso unico alternato sulla SP 18 a Busana (Ventasso)

Per consentire l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della SP 18 “Busana – Ligonchio – Pradarena”, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 6+000, la Provincia di Reggio Emilia ha disposto l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, movieri o a vista, e l’introduzione del limite di velocità a 30 km/h. I lavori – affidati alla ditta Eurocostruzioni S.r.l. – riguarderanno la posa di nuove barriere stradali e il consolidamento di alcuni manufatti. Il tratto interessato è in prossimità del centro abitato di Busana, nel Comune di Ventasso.

La regolamentazione del traffico sarà garantita in conformità al Codice della Strada e ai decreti ministeriali in materia di sicurezza cantieri. Gli interventi partiranno il 4 giugno 2025 e proseguiranno fino al termine dei lavori.