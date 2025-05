Piccoli manichini per grandi manovre salvavita, Team Enjoy dona venti ‘Mini Anne’ al 118 per la formazione nelle scuole modenesi

Team Enjoy conferma la sua vicinanza al servizio di Emergenza Territoriale 118 dell’Azienda USL di Modena con un’altra donazione. Ieri mattina, venerdì 30 maggio, l’associazione ha consegnato venti manichini, denominati ‘Mini-Anne’, utilizzati dagli operatori dell’emergenza urgenza per la formazione della popolazione rispetto alle manovre di rianimazione cardiopolmonare.

La presentazione della donazione si è tenuta nella sede di ‘MyES – My English School’ a Modena, che ha supportato Team Enjoy nell’acquisto dei manichini. Presenti Valerio Benatti, Coordinatore del Set 118 di Modena; Marcello Baraldi, Responsabile Medico del Set 118 di Modena; Nicola Ortugno, Presidente di ‘Team Enjoy’; Diana Bezer e Laura Serafini, titolari di ‘My English School’.

I Mini Anne vengono impiegati per la diffusione e l’insegnamento ai ragazzi delle scuole di Modena e Provincia, all’interno del progetto ‘Sapere e Salute’, che vede da diversi anni operatori del 118 organizzare incontri formativi rispetto alla tematica della rianimazione cardiopolmonare.

I manichini, benché di dimensioni apparentemente ridotte, permettono a chiunque di poter provare, con un ottimo livello di fedeltà, le manovre di rianimazione cardiopolmonare,in particolare il massaggio cardiaco, la cui pratica è di fondamentale importanza per la sua finalità salvavita in caso di soggetto colpito da arresto cardio-circolatorio.

“E’ essenziale che il massaggio cardiaco venga praticato e continuato sino all’arrivo del 118 per poter permettere la perfusione dell’encefalo ritardando i danni da ipossia cerebrale, ovvero da scarsa ossigenazione del cervello – afferma Valerio Benatti, Coordinatore del SET 118 di Modena -. E’ una manovra molto semplice, ma al contempo salvavita che tutti possiamo imparare, bambini e ragazzi compresi, ed è per questo che già da diversi anni organizziamo incontri nelle scuole per insegnare questo semplice, ma importantissimo gesto”

“Ancora una volta esprimo tutta la mia gratitudine e quella del SET 118 di Modena e dell’Azienda AUSL di Modena per la generosità senza confini del Team Enjoy – sottolinea Marcello Baraldi, Responsabile Medico del SET 118 di Modena -. In questo caso specifico è proprio il caso di dire che piccoli manichini permetto di imparare grandi manovre, anzi forse quelle più grandi ed importanti di tutte, ovvero le manovre salvavita”.

“Grazie al ricavato della vendita delle Christmas Box di ‘MyES – My English School’, iniziativa benefica che la scuola d’inglese porta avanti da 10 anni, il nostro gruppo ha acquistato e donato i 10 Mini Anne per supportare il progetto per la formazione e informazione sulle tecniche di primo soccorso, che i professionisti di Modena Soccorso propongono alle scuole primarie di Modena e provincia – aggiunge il presidente di Team Enjoy, Nicola Ortugno -. Per noi è importante concretizzare ogni progetto con un gesto tangibile, che vada a supportare tutta la comunità”.