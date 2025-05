Inaugura il 5 giugno la mostra “130 modellini: una collezione didattica sull’automobile” a cura di Elis Sernesi

Sarà un’esperienza emozionante per gli appassionati di motorismo e di modellismo. In occasione del Motor Valley Fest 2025, l’associazione dei commercianti del Centro Storico Modenamoremio, col patrocinio del Comune di Modena, propone una mostra all’Ex Albergo Diurno di Piazza Mazzini intitolata “130 modellini: una collezione didattica sull’automobile” a cura di Elis Sernesi.

La mostra sarà aperta da giovedì 5 giugno, fino al 4 luglio, dal martedì al venerdì in orario 9.30 – 13.00 /15.00 – 19.00, sabato, domenica e festivi in orario 9.30 – 19.00.

Si tratta di una collezione di modellini in scala 1:43 costruita per raccontare la vita di Enzo Ferrari e delle vetture, che ha guidato come pilota, poi come dirigente sportivo, e infine ha realizzato come costruttore. Il proprietario Elis Sernesi, che ha raccolto negli anni tutte le vetture del Cavallino che hanno corso in Formula 1 e non solo, dalla Cesar del 1917, prima auto guidata dal Drake, fino al 2024, in questo caso anche curatore della mostra, ama definirla una collezione didattica, perché oltre ad avere un impatto visivo importante, gli oltre 130 modellini, posizionati come su una griglia di partenza, danno da subito il senso cronologico della storia, con l’evidente evoluzione delle vetture nel tempo. I 9 metri di lunghezza della teca espositiva, esaltano e raccontano la vera storia motoristica di Enzo Ferrari, mentre una seconda teca espositiva presenta le curiosità che hanno contraddistinto l’unicità di questo uomo, della sua scuderia, delle sue vetture, creando un mito ineguagliabile. Attraverso la collezione è possibile affrontare tantissimi temi come l’evoluzione delle vetture nel tempo, nell’aereodinamica, nello studio dei materiali, nelle varie scelte motoristiche, cenni storici, prima e seconda guerra mondiale, come nasce il logo Ferrari, l’impronta dei vari tecnici e piloti che hanno corso con le vetture della scuderia, e quella lasciata dal Drake su Modena ecc.

Ad accompagnare l’esposizione sono in programma anche quattro incontri a tema curati da Elis Sernesi, collezionista appassionato ma ormai anche esperto sulle tematiche proposte.

Programma incontri tematici con Elis Sernesi: