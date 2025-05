Fiazza (Lega) interviene sul caso della consigliera PD Rebecca Sara Rossi e i giudizi definitivi su agenti della Polizia Locale

“Il primo via libera della Camera al Decreto Sicurezza approvato dal Governo è un segnale forte e chiaro: lo Stato sta dalla parte delle forze dell’ordine e dei cittadini perbene. Più tutele per chi indossa una divisa, pene più severe per chi aggredisce poliziotti e carabinieri, contrasto deciso a baby gang, degrado urbano e criminalità diffusa. È questa la direzione giusta: servono risposte ferme e strumenti efficaci per garantire sicurezza reale nelle nostre città.”

Così Tommaso Fiazza, consigliere regionale della Lega, commenta l’approvazione alla Camera del DL Sicurezza, e interviene anche sul caso esploso a Sassuolo, dove la consigliera PD Rebecca Sara Rossi ha espresso in aula giudizi definitivi su agenti della Polizia Locale coinvolti in un processo ancora in corso.

“È inaccettabile che una rappresentante istituzionale si permetta di formulare pubblicamente condanne nei confronti di agenti ancora sotto processo, violando la presunzione di innocenza e dimenticando che quei lavoratori, oggi come allora, continuano a garantire sicurezza sul territorio. Le parole della consigliera Rossi sono gravi, offensive e pericolose. Chiedo con fermezza, insieme a tutte le forze di opposizione di Sassuolo, le sue immediate dimissioni”.

“Chi indossa una divisa non può essere usato come bersaglio ideologico – conclude Fiazza – né essere giudicato in base a preconcetti politici. Le aule consiliari non sono tribunali e il rispetto per la magistratura, così come per il lavoro delle forze dell’ordine, dovrebbe essere un principio condiviso. Invece c’è ancora chi, a sinistra, confonde il ruolo delle istituzioni con quello dell’accusa. Il DL Sicurezza è la risposta concreta di chi sceglie di stare dalla parte di chi rischia ogni giorno la vita per proteggerci”.