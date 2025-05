Domani a Sassuolo appuntamento con la storia e la cultura

La prima domenica del mese di Giugno, a Sassuolo, è totalmente all’insegna della cultura e della riscoperta degli straordinari monumenti che la storia della nostra città ci ha tramandato.

Sono tre gli appuntamenti in programma per domani, domenica 1 Giugno che, da Palazzo Ducale, porteranno fino al Castello di Montegibbio passando per la palazzina Ducale di San Michele.

“Una giornata da trascorrere in famiglia o con gli amici – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – tra i meravigliosi affreschi di Palazzo Ducale, immersi nella storia che si respira tra le pareti del Castello di Montegibbio, nello splendore di una palazzina come il Belvedere che ci riporta agli antichi fasti ducali. Sassuolo ha un enorme patrimonio storico e culturale che domani, grazie alla collaborazione con Gallerie Estensi, il Circolo Boschetti Alberti e la famiglia proprietaria della palazzina, potremo godere in un’unica giornata”.

Come ogni prima domenica del mese, infatti, domani Palazzo Ducale sarà aperto al pubblico e visitabile gratuitamente dalle ore 10 alle ore 18, in contemporanea, grazie alla collaborazione con il Circolo Boschetti Alberti, sarà aperto al pubblico e visitabile la mattina e il pomeriggio, il Castello di Montegibbio. Si potranno visitare sia gli ambienti interni del Palazzo che l’acetaia comunale “E. Cuoghi” di Sassuolo e sarà attivo il servizio bar.

Tornano, infine, i pomeriggi d’arte e cultura con l’apertura della Palazzina Ducale di San Michele con l’intervento dello storico dell’arte Luca Silingardi. Ingresso libero e gratuito a partire dalle 17